COMUNE DI TRENTO * TRENTO CITTÀ DELLA PACE: « IL 19 MAGGIO ALLE 11,00 FLASHMOOB IN TUTTE LE SCUOLE PER FAR FESTA CON LE CANZONI “ VENTI DI PACE “ »

Alle 11.00 del 19 maggio flashmoob in tutte le scuole per far festa alla pace con le canzoni Venti di pace, Le impronte del cuore e la danza Hanikuny.

Riempiremo le nostre scuole, la città, il nostro territorio con disegni, messaggi, atti di pace e canzoni, in modo che Trento e tutto il territorio fiorisca e profumi di pace.

Sarà una Giornata, Trento città della pace, diversa dal solito, così come lo è stata lo scorso anno. Al posto della consueta, festosa manifestazione che riunisce in piazza Duomo centinaia di bambini e ragazzi, gli alunni e gli insegnanti del Progetto Tuttopace si ritroveranno uniti virtualmente alle 11 con i loro insegnanti, nelle rispettive scuole per cantare, danzare e fare festa alla pace.

In piazza Duomo e al Muse verranno trasmessi in filodiffusione messaggi e auguri di pace preparati dalle diverse scuole, assieme ai disegni che saranno esposti sia in via Belenzani che nei pressi delle varie scuole. Invitiamo tutti i cittadini a essere attenti ad accogliere il grande desiderio di pace dei bambini.

Durante la giornata verrà pubblicata la fiaba di Mauro Neri: Campanello, il paesino dalle cento campane, il cui video si potrà trovare dal 19 maggio sulla pagina Facebook di Mauro Neri, sul canale youtube di trentogiovani e sui siti degli Istituti comprensivi. Altre cinque fiabe verranno pubblicate a partire da venerdì 14 maggio, per accompagnare i partecipanti all’appuntamento di mercoledì.

Chi ha piacere di inviare messaggi o brevi video per raccontare il proprio impegno per costruire Trento città della pace può scrivere a link

L’evento è parte del programma annuale del Progetto Tuttopace/offerta formativa del Comune di Trento.