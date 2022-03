FDI – TN/AA (DIPARTIMENTO LAVORO) * ENERGIA: « I SOSTEGNI RICONOSCIUTI AD AGRICOLTORI ED ALLEVATORI NON RIESCONO A COPRIRE I COSTI DI PRODUZIONE, SERVE LIQUIDITÀ PER IL SETTORE »

13.07 - giovedì 10 marzo 2022

Il Dipartimento Regionale Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia questa mattina ha voluto essere presente in sostegno degli allevatori e agricoltori scesi in Piazza Fiera a Trento con trattori e animali in segno di protesta per l’aumento dei costi energetici .

I sostegni riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione. Il balzo dei beni energetici si ripercuote, a valanga, sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto. Si tratta di un’economia che ormai mette a rischio le forniture alimentari della nostra Nazione dietro alle quali lavorano 740 mila imprese agricole.

È necessario un intervento mirato – afferma Francesca Barbacovi responsabile del Dipartimento Regionale (Commissaria del Circolo di Trento ) di Fratelli d’Italia – va garantito il giusto prezzo alla lotta alle prossime speculazioni economiche .

Servono liquidità immediata alle imprese e interventi per il settore ad oggi rallentati dalla burocrazia, affinché le imprese agricole possano velocemente investire in fonti energetiche rinnovabili, dal biogas al fotovoltaico sui tetti di aziende e stalle per fare fronte ai costi energetici ormai insostenibili affinché vengano assicurate tutte le forniture alimentari ad un costo invariato.

*

Francesca Barbacovi