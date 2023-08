MORANDUZZO (LEGA) * SICUREZZA: « SPACCIO AREA A TRENTO NORD, SERVONO MISURE URGENTI E SEVERE »

16.23 - domenica 20 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Moranduzzo: Preoccupato per la sicurezza a Trento: si deve intervenire subito. Desidero esprimere la mia crescente preoccupazione riguardo al perdurare dello spaccio anche nell’area di Trento nord. Tale situazione rappresenta una minaccia per la sicurezza e il benessere dei cittadini, come dimostrato dai recenti eventi tragici che hanno colpito la nostra comunità.

Al contempo il tentato omicidio verificatosi nei giorni scorsi, un atto vile e codardo, è purtroppo un esempio emblematico di come ci deve essere linea dura da parte del Governo e da parte delle istituzioni preposte. Richiamo all’attenzione sulle misure urgenti e severe che devono essere adottate. È fondamentale che le autorità competenti agiscano con rapidità ed energia per eliminare queste situazioni di degrado che rappresentano una minaccia costante per la comunità. In particolare, è necessario rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in queste zone, con controlli intensificati e un maggior impegno nel contrastare il traffico di droga.

In questa situazione critica, sottolineo l’importanza dell’impegno della Lega a riguardo della sicurezza. I nostri rappresentanti, infatti, stanno già lavorando attivamente per affrontare questo problema, promuovendo iniziative come il potenziamento della sicurezza all’interno della stazione ferroviaria di Trento. Questa azione fa parte di un approccio che mira a proteggere i cittadini in ogni ambito della loro quotidianità a fronte di decenni di buonismo da parte del centrosinistra. Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo.