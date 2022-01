VVF RIVA DEL GARDA (TN) * ADDESTRAMENTO SUL GHIACCIO: « SIMULATE TECNICHE DI RECUPERO AL LAGO D’AMPOLA IN TIARNO DI SOPRA, IMPORTANTE ESSERE PRONTI IN QUESTO DIFFICILE SCENARIO » (VIDEO)

15:15 - 30/01/2022

Nella mattinata di oggi domenica 30 gennaio si è tenuta presso il lago d’Ampola in Tiarno di Sopra (Ledro), una manovra addestrativa relativa agli interventi in acqua ghiacciata. Il personale di Riva del Garda e Tiarno di Sopra ha simulato tecniche di recupero sia con presidi acquatici come mute e idrocostumi sia con abbigliamento da intervento ordinario.

Molti laghi trentini sono completamente o parzialmente ghiacciati in questo periodo dell’anno e questo potrebbe indurre qualche incauto avventore a percorrere queste superfici che sono molto suggestive oppure i veicoli che transitano le strade adiacenti potrebbero finirci a causa di un incidente. Risulta quindi importante per i volontari che presidiano il territorio essere pronti a portare il primo soccorso in caso di emergenze relative a questo difficile scenario operativo.

Sono intervenuti 22 vigili coordinati dal Comandante locale Giovanni Tiboni e dal Comandante di Riva Graziano Boroni.

Foto: Corpo Vigili del Fuoco Riva del Garda