MONTECITORIO * “PORTE APERTE“: « STAMATTINA LA NUOVA EDIZIONE, APERTURA DELLA BANDA DELL’ESERCITO »

Montecitorio a Porte Aperte, stamattina la nuova edizione, apertura della Banda dell’Esercito. La Banda dell’Esercito – diretta dal Maestro Filippo Cangiamila – ha inaugurato questa mattina la nuova edizione di Montecitorio a porte aperte. Alle 10.00 in piazza il concerto è iniziato con l’esecuzione dell’Inno nazionale e terminato con l’Inno europeo.

Il percorso di visita ha toccato i luoghi più significativi di Palazzo Montecitorio, come l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la sala della Regina, la sala della Lupa, la sala Aldo Moro e la sala delle Donne.

Le prossime domeniche in calendario sono fissate nei giorni: 7 aprile, 6 ottobre, 10 novembre, 1 dicembre, con edizioni speciali a maggio, in occasione della Notte dei musei, e il 2 giugno per la Festa della Repubblica.