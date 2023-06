MINISTRO SALVINI * DOSSIER MIT IN LUSSEMBURGO: « BRENNERO – PONTE SULLO STRETTO – SICUREZZA STRADALE – DIFESA DELL’AUTOMOTIVE »

09.06 - giovedì 1 giugno 2023

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione

BRENNERO, PONTE SULLO STRETTO, SICUREZZA STRADALE E DIFESA DELL’AUTOMOTIVE: ECCO I DOSSIER DI SALVINI IN LUSSEMBURGO.

Il Vicepremier punta ad allargare il fronte europeo contro i divieti austriaci e le forzature green come l’Euro7. Dossier Brennero, con i divieti unilaterali dell’Austria su cui Matteo Salvini è pronto ad adottare la linea dura. E poi sicurezza stradale, corridoi europei Ten-T con focus sul Ponte sullo Stretto. E ancora, direttive europee sui motori con riferimento all’Euro 7 che l’Italia ritiene dannosa per l’automotive.

Sono i temi principali del Consiglio dei Trasporti dell’Unione europea in agenda in Lussemburgo con via ai lavori dalle 10.

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, che oggi ha parlato di Ponte sullo Stretto, Tav ed equilibri europei su Le Figaro e su El Pais, avrà almeno tre bilaterali con gli omologhi Martin Kupka (Repubblica Ceca), Raquel Sanchez (Spagna) e Nándor Cseprefhy (Ungheria). Nell’ultimo caso il tema sarà il supporto alla candidatura Expo Roma 2030.

Più nel dettaglio, Salvini conta di ricevere supporto formale di altri governi contro i divieti unilaterali austriaci al Brennero. Sarebbe un passo decisivo e senza precedenti, dopo troppi anni di tira e molla a danno di imprese e lavoratori del nostro Paese. Salvini ha già incassato il sostegno della Germania.

Rilevante anche il tema della sicurezza stradale: l’obiettivo è dare concretezza al Piano nazionale che ha l’ambizione di ridurre del 50% il numero di vittime e feriti gravi entro il 2030, in linea col resto d’Europa. La novità di oggi è l’impegno per raggiungere un’intesa sullo scambio di informazioni tra Paesi: in concreto, sarebbe necessario anche per sanzionare gli stranieri che infrangono il codice della strada in Italia, per esempio sui limiti di velocità.

Il Ponte sullo Stretto verrà citato nel dossier dei corridoi Ten-T: Salvini ricorderà il recente voto del Parlamento italiano che ha rimesso in moto la macchina per realizzare l’opera.

L’Italia punta a ingrossare il fronte dei Paesi contrari a quella “deriva ideologica” a proposito di green che vorrebbe costringere le case automobilistiche a rispettare nuove regole stringenti (Euro 7) nonostante lo stop ai motori tradizionali dal 2035.

