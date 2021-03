SEN. CONZATTI (IV) * G20 PARLAMENTARI: « UN ONORE PER ME ESSERE CHIAMATA A RAPPRESENTARE L'ITALIA AL CONSIGLIO ISTITUITO DAL GRUPPO HEALTH AND DEVELOPMENT PARTNERSHIP »

Conzatti (IV) rappresenta l’Italia al G20 dei Parlamentari. “Un onore per me essere chiamata a rappresentare il mio paese al Consiglio dei parlamentari istituito dal G20 Health and Development Partnership e un piacere lavorare con europarlamentari come Sandro Gozi di ReNew Europe che mi ha coinvolta nel progetto” dichiara Donatella Conzatti senatrice di Italia Viva.

“La pandemia da COVID19 ha infatti messo in luce come sia marcata la mancanza di connessione tra governi, il settore sanitario globale e i parlamenti dei Paesi G20.

Per questo motivo il G20 Health and Development Partnership (G20HDP) ha istituito un Consiglio che coinvolge 20 parlamentari, due per ogni paese del G20.

L’obiettivo è quello di informare i rispettivi parlamenti sulle questioni relative alla salute e alle loro implicazioni sull’economia, considerando questi come un investimento, piuttosto che come una spesa.

Sono convinta che un nostro maggior coinvolgimento non potrà che apportare un contributo positivo anche per quanto concerne lo sblocco dei fondi alternativi per sostenere investimenti sostenibili nel settore sanitario“ conclude la Conzatti.