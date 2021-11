MEDITATESI * “TRUFFE ON LINE E COME DIFENDERSI”: L’INCONTRO FORMATIVO SI SVOLGERÀ SU PIATTAFORMA ON-LINE, IL 17/11 (15.00 -16.30) »

9:13 - 18/11/2021

“Truffe on line e come difendersi” è questo il titolo dell’incontro organizzato da Meditatesi che si svolgerà su piattaforma on line il 17 novembre 2021 a partire dalle ore 15,00.

Il webinar si propone di affrontare una tematica quanto mai attuale da un punto di vista giuridico, economico e sociale, quale quella delle truffe on line.

I relatori analizzeranno, dapprima le fattispecie di truffe on line maggiormente ricorrenti, per poi soffermarsi sui profili giuridici della materia e sui più recenti orientamenti giurisprudenziali, nonché sulle pronunzie dell’Arbitro Bancario Finaziario.

Il webinar sarà utile per riconoscere il pericolo e proteggersi efficacemente da questo incalzante fenomeno criminale.

“Abbiamo voluto organizzare questo incontro formativo – afferma la dott.ssa Alessandra Pepe, Ceo & Founder Meditatesi che introdurrà e modererà l’evento – per fornire uno strumento utile sia per coloro che svolgono la propria attività di studio o professionale in ambito giuridico sia per coloro che siano semplicemente interessati ad approfondire la materia per destreggiarsi dalle insidie che la rete presenta ed evitare di subire danni economici”

Al webinar parteciperanno in qualità di relatori l’avv. Emilio Graziuso, Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca, e la dott.ssa Irene Zapparata, esperta dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”.

“Il webinar – affermano l’avv. Graziuso e la dott.ssa Zapparata – costituisce una nuova tappa di “Diritti in Tour”, il ciclo di incontri che dal 2016, dal vivo ed on line, ci vedono impegnati in giro per l’Italia, per approfondire e discutere delle problematiche giuridiche più rilevanti ed attuali, tra le quali rientrano le truffe on line, perpetuate, ai danni dell’utente, attraverso trappole tese con email, phishing, sms o messaggi whattsapp, smishing, chiamate vocali e successivi messaggi, vishing”.

Per iscriversi all’incontro completamente gratuito è sufficiente inviare una mail al seguente indirizzo: formazione@meditatesi.com