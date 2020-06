PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * LAVORI: « SUBIRANNO CHIUSURE I TRATTI DELLA STATALE TRA IL PASSO GIOVO E VIPITENO NEI PRESSI DELLA KARCHER ALM NEL COMUNE DI RACINES »

Chiusure per lavori della statale per il Passo Giovo. Tratti della statale tra il passo Giovo e Vipiteno nei pressi della Karcher Alm nel Comune di Racines subiranno chiusure nelle prossime settimane per permettere di svolgere lavori di risanamento.

Vari tratti della statale SS44 tra il passo Giovo e Vipiteno (da Malga Calice, nel Comune di Racines, in direzione del passo) sono fortemente danneggiati e hanno quindi bisogno di interventi di risanamento del sottofondo stradale. Lo spessore da bonificare è pari a 1,5 metri e la lunghezza dell’intervento è di oltre un chilometro, sommando i vari tratti. La Provincia investirà complessivamente 1,2 milioni.

Il Servizio strade, come spiega Martin Kanitscheider, “farà tutto il possibile per ridurre i disagi per il traffico”. Da oggi (8 giugno) al 19 giugno la strada sarà chiusa per tutti i veicoli dalle ore 9 del lunedi alle ore 17 del venerdi. Nel week end la strada sarà percorribile dai veicoli “leggeri” in senso unico alternato regolato da semaforo. Per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate e per i bus la strada non sarà percorribile fino al 21 agosto. Vista la lunghezza del cantiere i tempi di attesa del semaforo potrebbero raggiungere tra i 10 e i 15min.