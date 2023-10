MEDIOBANCA * ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 28 OTTOBRE 2023 :« ESITO SOLLECITAZIONE DELEGHE VOTO »

09.05 - lunedì 30 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A. Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2023

Esito della sollecitazione di deleghe di voto promossa da MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto in relazione all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria tenutasi in data 28 ottobre 2023, rende noto, ai sensi dell’art. 137, comma 5, del

Regolamento Consob n. 11971/1999:

• di aver ricevuto, per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A., n. 247 deleghe valide ed efficaci per complessive n. 13.602.905 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,602% del capitale sociale;

• di aver ricevuto n. 9 deleghe, rappresentative di 95.001 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,011% del capitale sociale, non ammesse al voto per assenza della necessaria comunicazione dell’intermediario ai sensi di legge;

sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti e delle connesse istruzioni di voto, di aver esercitato, sempre per il tramite del soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A., le seguenti espressioni di voto in relazione alle proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2023.

Parte Ordinaria

Punto 1.a) all’ordine del giorno (Bilancio al 30 giugno 2023: relazione del Consiglio di amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio sindacale – Approvazione del bilancio al 30 giugno 2023)

• voto favorevole per n. 11.678.846 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,375% del capitale sociale;

• nessun voto contrario;

• astensione per n. 104.600 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,012% del

capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 69.700 azioni ordinarie

Mediobanca S.p.A., pari allo 0,008% del capitale sociale, non hanno rilasciato

delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.749.759 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A.,

pari allo 0,206% del capitale sociale.

• voto favorevole per n. 11.591.282 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,365% del capitale sociale;

• nessun voto contrario;

• astensione per n. 97.425 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,011% del

capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 69.700 azioni ordinarie

Mediobanca S.p.A., pari allo 0,008% del capitale sociale, non hanno rilasciato

delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.844.498 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A.,

pari allo 0,217% del capitale sociale.

Punto 2.a) all’ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi

2024 – 2026 – Determinazione del numero)

• voto favorevole per n. 13.418.271 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,580% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 9.101 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,001% del capitale sociale;

• astensione per n. 155.533 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,018% del capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 5.000 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,001% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 15.000 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,002% del capitale sociale.

Punto 2.b) all’ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024 – 2026 – Nomina dei componenti)

• voto favorevole alla Lista N. 1 per n. 13.484.255 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,588% del capitale sociale;

• voto favorevole alla Lista N. 2 per n. 118.649 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,014% del capitale sociale;

• nessuno ha votato la Lista N. 3;

• voto contrario per n. 1 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,000% del

capitale sociale;

• nessuna astensione;

• in relazione alla proposta di cui al suddetto punto all’ordine del giorno tutti gli azionisti hanno rilasciato delega e istruzioni di voto.

Punto 2.c) all’ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024 – 2026 – Determinazione del compenso annuale)

• voto favorevole per n. 12.871.922 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A. pari all’1.516% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 41.724 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,005% del capitale sociale;

• astensione per n. 535.159 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,063% del capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 47.800 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,006% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 106.300 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,013% del capitale sociale.

Punto 3.a) all’ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024 – 2026 – Nomina dei componenti e del Presidente)

• voto favorevole alla Lista N. 1 per n. 4.262.897 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,502% del capitale sociale;

• voto favorevole alla Lista N. 2 per n. 1.823.152 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,215% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 15.000 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,002% del capitale sociale;

• astensione per n. 4.926.790 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,580% del

capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 622.432 azioni ordinarie

Mediobanca S.p.A., pari allo 0,073% del capitale sociale, non hanno rilasciato

delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.952.634 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A.,

pari allo 0,230% del capitale sociale.

Punto 3.b) all’ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024 – 2026 – Determinazione del compenso annuale)

• voto favorevole per n. 10.643.441 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,253% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 6.300 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,001% del capitale sociale;

• astensione per n. 709.395 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari al 0,084% del capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 375.740 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,044% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.868.029 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,220% del capitale sociale.

Punto 4. all’ordine del giorno (Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie)

• voto favorevole per n. 11.295.352 azioni ordinarie Mediobanca, pari all’1,330% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 110.000 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,013% del capitale sociale;

• astensione per n. 305.982 zioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,036% del

capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 87.392 azioni ordinarie

Mediobanca S.p.A., pari allo 0,010% del capitale sociale, non hanno rilasciato

delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.804.179 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A.,

pari allo 0,212% del capitale sociale.

• voto favorevole per n. 11.109.458 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,308% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 5.600 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,001% del capitale sociale;

• astensione per n. 517.827 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,061% del capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 132.291 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,016% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.837.729 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,216% del capitale sociale.

Punto 5.b) all’ordine del giorno (Remunerazioni – Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Deliberazione non vincolante sulla Sezione II – Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022 – 2023)

• voto favorevole per n. 11.093.608 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari al 1,306% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 6.100 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,001% del capitale sociale;

• astensione per n. 529.839 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,062% del capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 126.479 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,015% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.846.879 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,217% del capitale sociale.

Punto 5.c) all’ordine del giorno (Remunerazioni – Sistema di incentivazione 2023 – 2024 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares)

• voto favorevole per n. 11.096.158 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,307% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 6.600 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,001% del capitale sociale;

• astensione per n. 518.888 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,061% del capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 124.930 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,015% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.856.329 azioni ordinarie Medio-banca S.p.A., pari allo 0,219% del capitale sociale.

Punto 5.d) all’ordine del giorno (Remunerazioni – Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023 – 2026 “LTI Plan 2023 – 2026” per i dipendenti del Gruppo Mediobanca)

• voto favorevole per n. 11.132.658 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,311% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 3.000 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,000% del capitale sociale;

• astensione per n. 533.788 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0.063% del capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 110.430 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,013% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.823.029 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,215% del capitale sociale.

Punto 5.e) all’ordine del giorno (Remunerazioni – Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023 – 2026 “ESOP 2023 – 2026” per i dipendenti del Gruppo Mediobanca)

• voto favorevole per n. 10.871.278 azioni ordinarie S.p.A., pari all’1,280% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 137.712 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,016% del capitale sociale;

• astensione per n. 494.156 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,058% del

capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 123.730 azioni ordinarie

Mediobanca S.p.A., pari allo 0,015% del capitale sociale, non hanno rilasciato

delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.976.029 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A.,

pari allo 0,233% del capitale sociale.

Parte Straordinaria

Punto 1. all’ordine del giorno (Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative)

• voto favorevole per n. 11.230.733 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A. pari all’1,322% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 5.000 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,001% del capitale sociale;

• astensione per n. 332.888 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,039%del capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 113.230 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,013% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.921.054 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,226% del capitale sociale.

Punto 2. all’ordine del giorno (Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023–2026 di cui al punto 5 d) dell’ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative)

• voto favorevole per n. 10.883.228 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,281% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 88.112 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,010% del capitale sociale;

• astensione per n. 626.106 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,074%del capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 175.430 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,021% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.830.029 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,215% del capitale sociale.

Punto 3. all’ordine del giorno (Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 1 milione di azioni ordinarie da riservare al servizio del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023–2026 di cui al punto 5 e) dell’ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative)

• voto favorevole per n. 11.074.378 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,304% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 14.087 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,002% del capitale sociale;

• astensione per n. 482.956 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,057% del capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 175.430 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,021% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.856.054 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,219% del capitale sociale.

Punto 4. all’ordine del giorno (Proposta di modifica dell’art. 33 dello Statuto Sociale (acconto sui dividendi); delibere relative)

• voto favorevole per n. 11.403.858 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari all’1,343% del capitale sociale;

• voto contrario per n. 20.012 azioni ordinarie S.p.A., pari allo 0,002% del capitale sociale;

• astensione per n. 148.343 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,017% del capitale sociale;

• si segnala che azionisti titolari del diritto di voto per n. 82.430 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,010% del capitale sociale, non hanno rilasciato delega di voto;

• non sono state ricevute istruzioni per n. 1.948.262 azioni ordinarie Mediobanca S.p.A., pari allo 0,229% del capitale sociale.

Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., si rimanda ai comunicati dell’emittente disponibili al seguente sito internet www.mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023).

Il presente comunicato viene pubblicato mediante trasmissione alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A., nonché attraverso la sua messa a disposizione sul sito

internet di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. www.mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023) e sul sito internet del soggetto delegato, www.morrowsodali-transactions.com e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, www.emarketstorage.com.

MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A.