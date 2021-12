MOVIMENTO 5 STELLE * ASSEMBLEA ISCRITTI: « È CONVOCATA DALLE 12.00 DI GIOVEDÌ 9/12 ALLE 12.00 DI VENERDÌ 10/12, IN APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DI NOMINA DI CINQUE VICEPRESIDENTI »

5:16 - 6/12/2021

È convocata l’assemblea degli iscritti dalle ore 12.00 di giovedì 9 Dicembre alle ore 12.00 di venerdì 10 Dicembre 2021 per deliberare sui seguenti argomenti:

1. Approvazione della proposta del Presidente di nomina di cinque Vicepresidenti nelle persone di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco.

Il Presidente, ai sensi dell’art. 11 lett. d) dello Statuto, propone all’Assemblea degli iscritti la nomina di cinque Vicepresidenti: Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde, Mario Turco.

In caso di approvazione della proposta di nomina conferirà a Paola Taverna le funzioni di Vicepresidente vicaria

2. Approvazione della proposta del Presidente di elezione dei componenti dei Comitati previsti dallo Statuto.

Il Presidente, ai sensi dell’art. 10 lett. b), n. 4, dello Statuto, propone all’Assemblea degli iscritti l’elezione dei componenti dei seguenti Comitati previsti dallo Statuto (art. 14 dello Statuto):

Comitato nazionale progetti

Comitato per la formazione e l’aggiornamento

Comitato per i rapporti europei e internazionali

Comitato per i rapporti territoriali

I nominativi dei componenti proposti per la elezione, con la precisazione di coloro che assumeranno il ruolo di coordinatore/coordinatrice, saranno resi noti nei prossimi giorni.

3. Approvazione della proposta del Presidente di istituzione di Comitati previsti dallo Statuto in via facoltativa e di elezione dei componenti.

Il Presidente, ai sensi degli artt. 14 lett. a), e 10 lett. b), n. 4, dello Statuto, propone all’Assemblea degli iscritti l’istituzione dei seguenti ulteriori Comitati e l’elezione dei rispettivi componenti:

Comitato per la salute

Comitato per le politiche del lavoro

Comitato per la legalità e la giustizia

Comitato per l’economia e la finanza

Comitato per la sicurezza

Comitato per l’inclusione sociale

Comitato per l’istruzione e la cultura

Comitato per la transizione digitale

Comitato per la transizione ecologica

Comitato per le politiche di genere e per i diritti civili

Comitato per gli enti locali

Comitato per le politiche giovanili

Comitato per le infrastrutture e la mobilità sostenibile

con la funzione, ciascun Comitato nelle materie di propria competenza, di contribuire all’azione politica del MoVimento 5 Stelle attraverso la formulazione di proposte e l’espressione di pareri attinenti alla propria materia di competenza, coadiuvando il Consiglio Nazionale nell’esercizio delle proprie funzioni; in particolare, i Comitati saranno impegnati ad agevolare una sintesi politica unitaria, coltivando un costante dialogo con gli Organi politici ed istituzionali di qualsiasi livello centrale e territoriale del MoVimento 5 Stelle che hanno competenze sovrapponibili per materia, favorendo un dialogo continuo con essi.

I nominativi dei componenti proposti per la elezione, con la precisazione di coloro che assumeranno il ruolo di coordinatore/coordinatrice, saranno resi noti nei prossimi giorni.

Accedendo alla piattaforma informatica di voto gli iscritti aventi diritto potranno votare:

a favore o contro la proposta di nomina dei Vicepresidenti, unitariamente, e a favore o contro la proposta di elezione dei componenti dei Comitati previsti dallo Statuto, unitariamente per ciascun Comitato

a favore o contro la istituzione dei Comitati previsti dallo Statuto in via facoltativa e dei relativi componenti, unitariamente per ciascun Comitato.

L’Assemblea delibera, per ciascuna votazione, con la maggioranza dei voti espressi, quale che sia il numero degli iscritti aventi diritto di voto partecipanti alla votazione (art. 10, lett. d, dello Statuto).

La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote.

Ciascun iscritto può far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni entro le ore 20.00 del giorno 8 Dicembre 2021 all’indirizzo email assemblea@movimento5stelle.eu

Tutti gli iscritti abilitati al voto il giorno precedente al voto riceveranno una mail con il link personale per accedere all’area di voto:

– oggetto della mail: “Votazione 9 dicembre: link di accesso al voto”

– mittente della email: votazioni@movimento5stelle.eu

Se non trovate la email vi ricordiamo di cercare anche nelle cartelle SPAM e/o PROMOZIONI della vostra casella di posta elettronica.