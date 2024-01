MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: « QUESTA SERA L’INCHIESTA DI LAUDADIO SUL FESTIVAL “AMICORTI”, I CREDITORI LAMENTANO MANCATI PAGAMENTI PER 100MILA EURO »

19.39 - martedì 23 gennaio 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) prosegue l’inchiesta di Max Laudadio sul Festival AmiCorti, rassegna cinematografica organizzata da una signora che avrebbe accumulato nel 2021, 2022 e 2023 circa 100mila euro di debiti, almeno secondo la versione fornita dal sindaco del paese e da diversi creditori, che si sono rivolti al tg satirico.

La signora che l’ha ideato e diretto, intervistata lo scorso 17 gennaio da Laudadio, respingendo ogni accusa aveva promesso che avrebbe fornito le prove degli avvenuti pagamenti all’inviato. Prove mai pervenute alla redazione del tg satirico. Così, per far definitivamente chiarezza, Laudadio nel servizio in onda stasera torna da lei con un pacco di fatture non pagate, ma la signora si sottrae al confronto, dicendo di rivolgersi al suo avvocato. Ma il nome che gli fornisce parrebbe non esistere…

