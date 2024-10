MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «NUOVI RETROSCENA SULL’INCHIESTA-CONCERTI, LA TESTIMONIANZA DI UN PROMOTER DI EVENTI RAP SUI RAPPORTI TRA VIVO CONCERTI E WHY EVENT»

19.18 - lunedì 21 ottobre 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) prosegue l’inchiesta di Pinuccio sui legami tra concerti rap, ultrà e ‘ndrangheta, con una testimonianza esclusiva di un promoter che svela i rapporti tra le società di eventi Why Event – fondata dalle compagne degli ultrà arrestati Luca Lucci e Matteo Norrito – e Vivo Concerti.

«In pratica il management degli artisti lo fa Vivo Concerti, mentre i DJ set sono affidati a Why Event», rivela il promoter. E aggiunge: «Se vuoi organizzare un DJ set con gli artisti di Vivo Concerti, ti mettono in contatto con Alex Cologno».

La centralità di Cologno nell’organizzazione dei live emerge anche in un’intercettazione in cui Lucci esprime preoccupazioni per un suo possibile arresto: «Se tutto va bene andrà ai domiciliari. Il problema è che tra due settimane mi parte tutta l’organizzazione dei concerti che doveva seguirmi lui». Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).