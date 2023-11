APT VALSUGANA (TN) * MERCATINI DI NATALE: « A LEVICO TERME TRA FOLCLORE – GASTRONOMIA – ARTIGIANATO (DAL 18 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO) »

08.12 - domenica 5 novembre 2023

Mercatini di Natale a Levico Terme. Da Novembre all’Epifania. Nel Parco Secolare degli Asburgo, a Levico Terme, oltre 50 casette addobbate ricreano un’atmosfera quasi antica, richiamo della presenza asburgica in Trentino.

Uno scenario suggestivo soprattutto a sera, quando i profumi dei piatti locali si mescolano alle luci festose. Oggetti d’artigianato artistico, addobbi per albero e presepe o prodotti tipici: meraviglie da acquistare o semplicemente ammirare, in attesa del Natale!

Orari

Dalle ore 10 alle ore 19

Le date di novembre:

Sabato 18 e domenica 19 novembre

sabato 25 e domenica 26 novembre

Le date di dicembre

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 dicembre

Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9, domenica 10 dicembre

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 dicembre

Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dicembre

Le date di Dicembre-Gennaio

da martedì 26 dicembre a sabato 6 gennaio 2023: aperto tutti i giorni

LEVICO TERME – DAL 18 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO

Dal 18 novembre 2023 al 6 gennaio 2024 torna a Levico Terme per il 20° anno l’imperdibile appuntamento con il Mercatino di Natale di Levico Terme.

L’evento in breve:

Le giornate si accorciano e le notti si fanno più fredde, il Natale si sta avvicinando! Il 18 novembre nel Parco Asburgico di Levico Terme si apre la prima pagina di una favola antica che racconta dell’autentica magia del Natale.

Varcato il cancello d’ingresso del Parco si entra in un luogo incantato dove grandi e piccini sono coccolati e possono lasciarsi trasportare dalle emozioni.

Un viaggio tra l’eccellenza dei prodotti artigianali, tutto il gusto dei sapori di montagna, gli alberi secolari ricoperti da un mantello di luci, il profumo di spezie e vin brulè, i sorrisi dei sapienti artigiani. Spettacoli e atmosfera natalizia, tradizionali casette in legno, stand gastronomici con specialità tipiche, profumo di resine e, magari, la neve a decorare ogni cosa.

Da questo Parco incantato potrete poi scoprire le vie del Centro Storico con le sue accoglienti botteghe storiche, ma non solo. La Natività in Piazza della Chiesa. Da non perdere l’appuntamento con EncontrArte – Simposio di scultura del legno e L’arte del Ghiaccio – Simposio di scultura del ghiaccio, dove le mani dei sapienti scultori lavoreranno dal vivo statue a grandezza naturale.

Un programma ricco di attività per soddisfare le esigenze di tutti ed accogliere i visitatori in una magica atmosfera natalizia.

PER I PIÙ PICCOLI

• Gli animali del Mercatino: tutti i giorni di apertura del Mercatino potrete fare la conoscenza di animali che in estate abitano le malghe trentine, saranno proprio all’interno del parco, potrete parlargli, accarezzarli e forse addirittura cavalcarli! Il Villaggio degli Elfi: Il luogo dove gli aiutanti di Babbo Natale ospitano tutti i più piccoli con sorprese e lavoretti. tutti i giorni di apertura del Mercatino di Natale

• Il Villaggio degli Elfi: un luogo dove gli aiutanti di Babbo Natale ospitano tutti i piccoli amici con sorprese e lavoretti.

18, 19, 25, 26 novembre, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24 dicembre dalle 10:30 alle 18:30

1, 7, 15, 22 dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 14:30 alle 18:30

• Trono di Babbo Natale: all’interno del magico Parco Asburgico c’è un posto speciale dove siede Babbo Natale che tra una caramella ed una fragorosa risata scatta delle meravigliose foto ricordo per famiglie e gruppi di amici.

18, 19, 25, 26 novembre, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23 e 24 dicembre dalle 10:30 alle 18:30

1, 7, 15, 22 dicembre dalle 14:30 alle 18:30

• Sogni di Sapone: gli alberi e le luci del Parco si rifletteranno in leggerissime bolle di sapone che racchiuderanno in sé le urla gioiose dei piccoli spettatori, gli occhi felici dei visitatori ed i sorrisi degli espositori sempre più su, fino al cielo!

3, 10 e 27 dicembre alle ore 14:00

• La Strozegada: una sfilata ognuno con le proprie “Strozeghe” fino in Piazza della Chiesa dove le letterine verranno spedite a Santa Lucia legate a centinaia di palloncini colorati.

12 dicembre ore 17:30

> per le vie del Centro Storico

• La Befana: la Befana vien di giorno con un asinello e caramelle per tutti i bimbi del Mercatino!

6 gennaio ore 14:00

DOLCI MELODIE NATALIZIE

• I cori di Montagna: una rassegna corale di montagna che vedrà 6 cori locali esibirsi all’interno dei viali del Parco Asburgico

25 novembre, 2, 9, 16, 23 e 26 dicembre alle ore 17:00

• I Fisarmonicisti: crediamo che in pochi resisteranno all’emozione dell’incredibile capacità evocativa della musica per fisarmonica.

24, 31 dicembre e 6 gennaio alle 11:00, 28 dicembre e 3 gennaio alle 15:00

• Christmas Band: la più amata del Mercatino, la Christmas Band vi allieterà con la sua musica e le più tradizionali melodie natalizie.

18, 19, 25, 26 novembre, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 26, 29 dicembre, 1, 4, 6 gennaio dalle 15:00 alle 18:00

> Parco Secolare degli Asburgo & Centro Storico

GASTRONOMIA

L’enogastronomia trentina di qualità, a Levico Terme ci sono moltissimi piccoli produttori del cibo pulito e giusto e non solo!

Sono moltissime le realtà che sostengono e promuovono la diffusione della conoscenza del territorio, come Slow Food Trentino che, in collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, organizza le Feste del Gusto! Vere e proprie degustazioni, durante le quali scopriremo ed assaggeremo i presidi Slow Food ed incontreremo dei veri e propri ambasciatori del gusto Trentino.

Scopriamo insieme gli appuntamenti da non perdere!

• Festa della Polenta: una festa dove assaggiare il piatto che rispecchia l’avvolgente e amorevole ospitalità trentina e, non può mancare un bel bicchiere di vino accuratamente abbinato

19 novembre ore 15:00

• Festa del Formai de Malga: se siete curiosi di vedere come dal latte si ricava questa deliziosa e raffinata pietanza, venite ad assistere assieme alla dimostrazione dal vivo!

26 novembre ore 15:00

• Festa del Miele: una festa per scoprire il miele in tutte le sue varietà locali! Gli Apicoltori della Valsugana non vedono l’ora di farvi scoprire i segreti dell’alveare e questo dolce sapore.

7 dicembre ore 15:00

• Festa del Fagiolo – i Fasoi en Bronzon: tra le novità dell’edizione 2023 un nuovo sapore al Mercatino di Natale! Sono i fagioli cucinati con una ricetta molto particolare, un piatto saldamente radicato nella tradizione contadina, capace di scaldare stomaco e cuore anche nei giorni più freddi!

8 dicembre ore 15:00

• Festa della Patata: un classico alimento della Valsugana nelle sue varianti più golose: dalle pietanze delle antiche tradizioni contatine alle nuove ricette. Gli ambasciatori Trentini ci guideranno in una degustazione completa, abbinando birre e vini trentini che ben sposano questo sapore!

17 dicembre ore 15:00

ARTIGIANATO D’ECCELLENZA

• Natività in Piazza: in Piazza della Chiesa potrete ammirare la suggestiva Natività con statue a grandezza naturale scolpite a mano dai maestri scultori del legno!

dal 19 novembre al 6 gennaio

• Simposio d’Arte Encontrarte: avete mai visto scolpire il legno? Venite ad assistere allo spettacolo degli scultori che, sotto gli occhi attoniti dei visitanti daranno vita a figure di singolare bellezza.

dal 7 al 10 dicembre dalle 10:30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00

> Piazzetta Cine-Città

FOLCLORE

• La Corte Asburgica: ritrovarsi immersi in una favola antica? E’ possibile. Come d’Incanto ci ritroviamo in mezzo alla Sfilata della Corte Asburgica accompagnata talvolta dal corpo bandistico di Caldonazzo e talvolta dai tamburieri di Quartiere Castello.

18 e 25 novembre, 2, 9, 17 dicembre alle ore 14:00

• Krampus: i Krampus arrivano con i loro campanacci facendo un gran rumore durante la loro sfilata nel parco, un vero e proprio spettacolo, i krampus si agitano e dimenano, con canne di salice in mano e facendo un gran baccano.

7 dicembre ore 16:30

> Parco Secolare degli Asburgo & Centro Storico

• La Fiaccolata dei Quartieri e Brusar La Vecia: suggestiva Fiaccolata dei Quartieri e il rito del Brusar la Vecia durante il quale una strega di pezza, che impersona simbolicamente tutto quanto di brutto e spiacevole e accaduto durante l’anno che sta per chiudersi, viene fatta bruciare su di un falò.

31 dicembre ore 17:00

• La Festa di Fine Anno con Spettacolo Pirotecnico: a Levico si festeggia insieme la fine dell’anno passato e l’arrivo del nuovo, con musica, buon vino e cibo ed un gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

31 dicembre a partire dalle 21:30

DATE ED ORARI

18, 19, 25, 26 novembre

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 dicembre

e dal 26 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni

tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

MERCATINI DI NATALE

L’anima più suggestiva della Valsugana

Durante le feste natalizie, in Valsugana si respira un’atmosfera unica, sospesa fra tradizione e fiaba.

In alcuni dei più suggestivi borghi del territorio, prima che l’inverno sia alle porte, luci, note e profumi riempiono le piazze in attesa del Natale.

Un appuntamento trentino atteso tutto l’anno, meta di visitatori da ogni dove.

I mercatini di Natale di Levico Terme

Ti aspettiamo per vivere la vera magia del Natale!

A partire da metà novembre e fino all’Epifania, il più importante giardino storico dei Grandi Giardini Italiani ossia il Parco Secolare degli Asburgo ospita i Mercatini di Natale. Le tipiche casette di legno che colorano i suggestivi viali, le eccellenze di artigianato e il gusto vero della gastronomia tipica locale.

Un Mercatino di Natale per tutti, dove famiglie e bambini si sentono coccolati e possono lasciarsi trasportare dalle emozioni. Accarezzare i piccoli animali della fattoria, incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente la letterina ed incontrare i suoi aiutanti nel Villaggio degli Elfi, per raccontare ed esprimere tutti i vostri desideri.

Il Natale a Pergine Valsugana

Perzenland & La Valle Incantata – Mercatino di Natale dei Canopi

Da metà novembre fino all’Epifania, vivi la Magia del Natale a Pergine! Casette del cibo e delle bevande del territorio Trentino, rassegne musicali e corali per grandi e piccini, racconti di leggende sotto l’albero, i Krampus che invaderanno Pergine con il loro fascino e mistero. La tradizionale Feuernacht, la notte dei Minatori, con spettacoli di musica e danza.

Ma non è tutto signore e signori: la lanternata di Natale, la Strozega che ci porterà Santa Lucia, gli elfi aiutanti di Babbo Natale che passano per i mercatini, i presepi fatti a mano, i percorsi enogastronomici e i weekend a tema dedicati agli animali.

Insomma… non perderti il Natale a Perzenland!