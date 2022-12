COMMISSIONE EUROPEA * “REPOWEREU“: « NUOVA ALLEANZA INDUSTRIALE, PER RAFFORZARE L’ENERGIA SOLARE E LA SICUREZZA ENERGETICA DELL’UE »

17.26 - venerdì 09 dicembre 2022

REPowerEU: nuova alleanza industriale per rafforzare l’energia solare e la sicurezza energetica dell’UE. La Commissione, insieme ad attori industriali, istituti di ricerca, associazioni e altre parti interessate, ha varato l’alleanza dell’UE per l’industria solare fotovoltaica.

L’alleanza contribuirà a mitigare i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento garantendo la diversificazione delle importazioni e il potenziamento della fabbricazione di prodotti innovativi e sostenibili per il solare fotovoltaico nell’UE. In una dichiarazione congiunta, la Commissione e i firmatari dell’alleanza hanno definito le priorità immediate per il 2023.

L’aumento della capacità produttiva interna sarà fondamentale affinché l’UE possa raggiungere gli obiettivi di REPowerEU, ossia l’installazione di oltre 320 GW di nuova capacità fotovoltaica entro il 2025 e di quasi 600 GW entro il 2030.

La nuova alleanza ha approvato l’obiettivo di raggiungere 30 GW di capacità produttiva europea entro il 2025, lungo l’intera catena del valore. Raggiungere questo obiettivo consentirebbe di incrementare il PIL europeo annuo di 60 miliardi di € e creare oltre 400 000 nuovi posti di lavoro.

L’alleanza offrirà inoltre contributi strategici per ridurre i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento dell’UE e sostenere l’industria interna. Un comunicato stampa è disponibile qui.