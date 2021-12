VVF VOLONTARI – MAZZIN DI FASSA (TN) * INCIDENTE STRADALE: « UN’AUTO CON A BORDO DUE PERSONE È USCITA DI STRADA A MAZZIN DI FASSA, LUNGO LA SS 48 TRA FONTANAZZO E CAMPESTRIN »

10:22 - 15/12/2021

Un’auto con a bordo due persone è uscita di strada autonomamente ieri mattina a Mazzin di Fassa, lungo la SS 48 tra le località di Fontanazzo e Campestrin, rimanendo coricata su un fianco. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Mazzin, supportati dai Vigili del Fuoco Canazei pronti ad operare con le pinze idrauliche nel caso in cui si fossero rese necessarie per estrarre i feriti. Sul posto anche due ambulanze della Croce Rossa Italiana – Comitato Val di Fassa, l’auto sanitaria e la polizia locale per i rilievi del caso.

📷 Vigili del Fuoco Canazei

