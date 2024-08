VVF / VIGILI FUOCO VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * SOCCORSO ACQUATICO: «DECEDUTO IL 27ENNE ANNEGATO A PUNTA LIDO, INUTILE IL TENTATIVO DI RIANIMAZIONE»

18.19 - lunedì 12 agosto 2024

Attivi dalle 17.30 con dodici vigili del Fuoco (Corpo volontari di Riva del Garda) e la squadra di soccorso acquatico, per annegamento in zona Punta Lido. Sul posto, con nostri due operatori e dispositivo di ricerca subaquea, congiuntamente al nucleo sommozzatori dei Vff Trento (elitrasportati dall’aeroporto di Mattarello), si recuperava l’uomo, si iniziavano le manovre di rianimazione cardio-polmonare per poi consegnarlo alle cure dell’equipe sanitaria.

Rianimazione per diversi minuti a carico dell’equipe sanitaria, che al termine constatava il decesso dell’uomo.