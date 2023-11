ON. FERRARI (PD) * CARO AFFITTI: « IL GOVERNO BOCCIA LA RICHIESTA DI AUMENTARE LE BORSE DI STUDIO, PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI » »

17.46 - mercoledì 15 novembre 2023

On. Ferrari: “Il governo boccia la richiesta di aumentare le borse di studio”. Nella discussione sul Decreto-legge energia in votazione oggi alla Camera dei Deputati che prevede “misure urgenti In materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto” delle famiglie la deputata trentina del PD Sara Ferrari 𝐡𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢 quelli che con le tende hanno dimostrato la crisi degli affitti: “Il merito si può valorizzare se di fronte alle condizioni economiche molto diverse delle famiglie e sempre più difficili il Governo mette in campo maggiori aiuti. Purtroppo 𝐢𝐥 loro 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐛𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢. Il messaggio da dare ai giovani 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐧𝐜𝐡𝐞́ 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝐬𝐜𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐞̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐥𝐢 𝐚𝐢𝐮𝐭𝐚 𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫 𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞”.La maggioranza ha bocciato la proposta dell’onorevole dem che raccoglieva la richiesta delle associazioni studentesche di aumentare il fondo per gli alloggi dei “fuori sede”. 𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐢𝐥 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐩𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐦𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 accusa la parlamentare trentina.

on. Sara Ferrari