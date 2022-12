RAI 3 – “ REPORT “ * PUNTATA DEL 12 DICEMBRE 2022, « INCHIESTE, QUESTA È TIM / SLEGATI IN CASA / IL RESO TUNISINO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

09.45 - martedì 13 dicembre 2022

Sono tre le inchieste in questa puntata di Report. Si parte con Tim che potrebbe essere la prossima Alitalia. Per correre ai ripari questa estate, la nuova dirigenza ha presentato un piano per dividere l’azienda in due con l’obiettivo di cedere a Cassa Depositi e Prestiti la rete fissa, su cui grava la maggior parte dei debiti e dei dipendenti. Un progetto che la scorsa settimana è stato ufficialmente bocciato dal governo Meloni, che però finora non ha ancora presentato una proposta alternativa. Eppure, 25 anni fa Telecom era una delle aziende floride del nostro Paese e la sesta società di telecomunicazioni al mondo.

Come siamo arrivati a questo punto? A seguire la recente campagna elettorale, con Salvini che ha tentato fino all’ultimo di contendersi la premiership con l’alleata Meloni, radunando migliaia di simpatizzanti nel sacro prato di Pontida, dove ha avuto inizio la storia del vecchio partito guidato da Umberto Bossi. Ma cosa nasconde questo prato dove son tornati a radunarsi i vecchi militanti della Lega Nord e di quella di Salvini Premier? Uno scambio di soldi tra i due partiti. Si chiude con: Report aveva documentato la spedizione dal porto di Salerno di 282 container di rifiuti in Tunisia. Furono sequestrati nel porto di Sousse perché illegali per il governo tunisino e finirono in carcere il ministro dell’ambiente e vari funzionari della dogana e dell’agenzia nazionale dei rifiuti tunisina.

La Tunisia ha fatto pressioni perché i rifiuti tornassero in Italia, ci sono state anche proteste da parte degli ambientalisti sotto la nostra ambasciata a Tunisi. Bernardo Iovene ha ricostruito gli aggiornamenti della vicenda a partire dal viaggio del nostro ministro degli esteri il 28 dicembre del 2021 in Tunisia, fino al rientro dei rifiuti l’11 febbraio di quest’anno.