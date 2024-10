TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI EUMETRA PER “PIAZZA PULITA“ 2 OTTOBRE: «PER IL 64,1% DEGLI ITALIANI IL MONDO DEVE FERMARE ISRAELE»

19.17 - domenica 6 ottobre 2024

Sondaggi elettorali Eumetra, per gli italiani il mondo deve fermare Israele.

Fratelli d’Italia a un soffio dal 30%. Secondo Renato Mannheimer e i suoi sondaggi elettorali per Piazza Pulita gli italiani sono schierati in modo netto sulla guerra in Medio Oriente e sono contro Israele. Per il 64,1% la comunità internazionale dovrebbe intervenire per fermarla, solo il 15,3%, invece, è contro un intervento. Sono tanti, il 20,6%, gli indecisi.

Del resto sono preoccupati, il 47,4% teme un allargamento del conflitto, è questo il principale timore collegato agli scontri. Meno, il 30,9%, sono coloro che hanno paura soprattutto di una catastrofe umanitaria, mentre pochi, il 18%, hanno paura di conseguenze sull’economia italiana.

Sul tema delle manifestazioni filo-palestinesi, invece, gli italiani sono spaccati. Se il 38,6% pensa sia sbagliato vietare i cortei nella settimana in cui cade l’anniversario degli eccidi del 7 ottobre, come deciso dal Governo, coloro che pensano che invece sia giusto sono pochi di meno, il 35,8%. Ancora di più coloro che sono incerti in questo caso, il 25,6%.

Sondaggi elettorali Eumetra, scendono Forza Italia e Movimento 5 Stelle

Forse il Movimento 5 Stelle paga le polemiche con il Pd sul campo largo, che per Giuseppe Conte sarebbe finito. Questo viene da pensare di fronte alle intenzioni di voto dei sondaggi elettorali di Eumetra, per cui il M5S scende di mezzo punto all’11,2%. Il Pd ne approfitta solo in piccola parte visto che cresce solo di un decimale, andando al 23% e l’Alleanza Verdi Sinistra, anzi, cala anch’essa, dal 6,6% al 6,2%. Sempre all’opposizione è in aumento dello 0,2% Azione, al 3,2%, mentre Italia Viva scende dal 2,5% al 2,4% e +Europa è ferma all’1,6%.

Anche nella maggioranza l’andamento dei partiti è diversificato. Fratelli d’Italia sale dello 0,2% e arriva a sfiorare il 30% con il 29,9%, bene anche la Lega, che cresce dall’8,4% all’8,7%, ma c’è un netto calo per Forza Italia, che perde mezzo punto e si ritrova dietro la Lega all’8,6%. Giù, anche se solo di un decimale, anche Noi Moderati, ora allo 0,9%. Le liste più piccole nel complesso salgono molto, dal 3,5% al 4,3%.

Questi sondaggi elettorali di Eumetra sono stati realizzati tra l’1 e il 2 ottobre con metodo Cawi su 800 persone