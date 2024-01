BANDECCHI (AP) * INFORMAZIONE: «TENTATIVO DI CENSURA IN RAI, I PARTITI HANNO PAURA »

10.29 - venerdì 19 gennaio 2024

Bandecchi (AP): Tentativo di censura in Rai, i partiti hanno paura. «Respingo, ancora una volta ed in modo categorico, ogni accusa di sessismo che da giorni viene scagliata addosso al sottoscritto dai vari partiti che, evidentemente preoccupati dalla mia popolarità e dalla loro debolezza ed incapacità, cercano in qualche modo di zittirmi e mettermi il bavaglio, chiedendo la censura in Rai nei miei confronti».

Così Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, che precisa: «Basterebbe avere la bontà di rivedere il video per rendersi conto immediatamente del fatto che a subire arroganza e maleducazione sono stato io. La parlamentare Orrico, durante la trasmissione, mi ha impedito di parlare e di esprimere il mio pensiero nel brevissimo spazio a me concesso, continuando ad alzare la voce e provocando. Ho fatto una battuta (che può piacere o meno, ma è evidente che battuta fosse) al conduttore, dopo aver chiesto più volte e invano alla onorevole di lasciarmi parlare. Tanto è bastato per far scatenare ipocrite accuse di inesistente sessismo che, se proseguiranno, mi costringeranno a tutelarmi nelle sedi opportune.

Fa sorridere che i 5 stelle, che oggi si stracciano le vesti per una battuta, facciano finta di dimenticare come il loro leader si riferì parlando di Rita Levi Montalcini, con un termine che per decenza evito anche di ricordare. Potrei fare poi un elenco di soggetti politici – da destra a sinistra – che in Tv sono andati anche ben oltre il sessismo, campioni di insulti sui social, protagonisti di campagne di quasi diffamazione contro colleghe politiche, ma non lo faccio per pietà nei loro confronti e perché non sono ipocrita come loro.

La realtà è molto più semplice: Stefano Bandecchi e Alternativa Popolare iniziano a dare fastidio a questi campioni della politica, di tutti i partiti, ed ogni scusa è buona per cercare di mettergli il bavaglio. E’ questa l’unica ragione che ha messo insieme tutti i partiti contro di me in questa squallidissima e vergognosa ipocrita richiesta di censura, che tanto ricorda le tradizioni del tragico ventennio e che non farà altro che evidenziare la loro meschinità e aumentare la mia visibilità.

Vogliono proseguire nella caccia al Bandecchi? Facciano pure, ma abbiano chiaro che non sono il tipo che si fa intimidire», conclude.