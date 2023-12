PAT * MAXI-RISSA A TRENTO: SPINELLI, « SICUREZZA, TEMA PRIORITARIO PER LA PROVINCIA »

09.31 - domenica 31 dicembre 2023

Sicurezza. Spinelli “Tema prioritario per la Provincia”. Al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza convocato d’urgenza ieri dal Commissario Santarelli dopo i fatti di venerdì ha partecipato l’assessore provinciale Achille Spinelli in rappresentanza del presidente Fugatti e della Giunta provinciale. “Il tema della sicurezza – ha ricordato Spinelli – è sempre stato al centro delle nostre attenzioni e dei nostri impegni, anche se sappiamo come questi fenomeni travalichino le specifiche competenze in capo alla nostra autonomia. Ciononostante il lavoro è incessante e ricordo a questo proposito la recente, rinnovata richiesta inoltrata al governo dal presidente Fugatti per il tramite del sottosegretario Molteni affinché si potenzino gli strumenti e si dia corso al trasferimento dei soggetti minori che si sono rivelati problematici”.

“Si innescano infatti particolari reazioni – continua Spinelli – quando al singolo caso problematico si sostituisce il gruppo che dà corso a comportamenti illeciti che vanno immediatamente fermati. Qui non si tratta quindi solo di accoglienza e posti letto, su cui peraltro stiamo lavorando, ma di governare situazioni che generano degrado e che palesemente rischiano di sfociare nel campo della criminalità. Ringraziamo pertanto le forze dell’ordine, dai Carabinieri alla Polizia, dalla Guardia di Finanza alla Polizia municipale, per il grande lavoro svolto. Sappiamo peraltro che il modo migliore per esprimere questa gratitudine si traduce nell’impegno a sollecitare ulteriormente lo Stato affinché intervenga sul trasferimento in Italia e all’estero dei soggetti più pericolosi”.