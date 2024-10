ON. AMBROSI (FDI) * STAZIONE VERONA: «CASO EVIDENTE DI LEGITTIMA DIFESA, INACCETTABILE INDAGARE UN AGENTE PER ECCESSI INESISTENTI»

17.52 - lunedì 21 ottobre 2024

“Mai gioire per la morte di un essere umano, ma trovo assolutamente inaccettabile che per un episodio chiarissimo, come l’aggressione subita alla stazione di Verona dall’agente della Polfer costretto a difendersi da un extracomunitario armato di coltello, lo stesso agente debba poi finire indagato ipotizzando eccessi nella legittima difesa, eccessi che appare davvero arduo anche solo lontanamente supporre.

La mia solidarietà all’agente aggredito, che peraltro è stato il primo a tentare di prestare soccorso all’aggressore. Dovrà adesso ingiustamente affrontare il calvario di indagini e perizie ingiustamente. Il mio abbraccio a tutte e tutti gli operatori delle forze dell’ordine, che oltre a rischiare la vita ogni giorno per tutti noi rischiano di ritrovarsi indagati addirittura anche quando tentano di difendersi da persone armate”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia