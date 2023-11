MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: « DIPENDENTE KARIBU, ABOUBAKAR NON POTEVA NON SAPERE QUELLO CHE SUCCEDEVA NELLA COOPERATIVA »

18.43 - lunedì 13 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’inchiesta di Pinuccio su Aboubakar Soumahoro. L’inviato di Striscia raccoglie la testimonianza esclusiva di Sidy Traore, ex dipendente della cooperativa Karibu, amministrata dalla suocera dell’ex sindacalista, Marie Therese Mukamitsindo, arrestata insieme alla figlia Liliane Murekatete proprio per la mala gestione del centro, dove i migranti venivano tenuti in condizioni disperate.

Secondo Traore, Soumahoro non poteva essere all’oscuro di quello che facevano moglie e suocera: «Il suo ufficio era proprio lì e anche se non ci andava ogni giorno si presentava sempre quando c’era una manifestazione. Gli abbiamo detto che non funzionava il riscaldamento e che il cibo non arrivava. E lui ci rispondeva di aspettare». Traore, che compare in video e foto di manifestazioni della Lega Braccianti pur non facendone parte, dichiara di essere stato usato spesso come comparsa: «Mandavano il pullman della cooperativa che ci veniva a prendere al centro e ci portava a Latina, dove c’era Soumahoro. Poi ci riportavano a casa».

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).