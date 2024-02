MEDIASET – CANALE 5 * STRAGE DI ALTAVILLA MILICIA: « IN ESCLUSIVA GLI AUDIO INEDITI DELLA COPPIA DIABOLICA »

18.23 - martedì 20 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

«Mi piacerebbe tanto chiamarti fratello, tu sarai veramente un fratello nostro quando avrai accettato Gesù nella tua vita come unico Signore, come personale Signore e salvatore. Accetterai Gesù veramente con un cuore rotto, un cuore umile e con ginocchia piegate dove tu piangerai tantissimo. Perché tu tieni, tieni, ma sei soltanto legato al materiale, Satana ti ha legato, materialmente parlando e facendoti vedere che il mondo è bello perché il mondo gira intorno a te e non sono io, Sabrina, a parlare. Qua c’è Massimo che te lo può confermare perché sta vedendo come io sono ferma, proprio piantata, come si suol dire, nel mandarti questo messaggio.».

Questa è una parte dei messaggi vocali inediti della coppia complice della strage di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente, trasmessi oggi in esclusiva a Pomeriggio Cinque – il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5.

Gli audio continuano, si sente sia la voce della donna Sabrina, che quella di Massimo.

Sabrina: Mi sto muovendo? Sono ferma, immobile, sono proprio impassibile. Pure che mi passa la tempesta… Mi può passare, travolgere, non mi smonta.

Massimo: Non sfidare Gesù…non lo sfidare.

Sabrina: Così ero io, la sottoscritta che te lo sta dicendo a gran voce, e Gesù anche mi ha fatto sbattere la testa, lui mi ha messo le mani sulle spalle e mi ha piegato così tanto che io proprio sono caduta a terra e mi ha detto: “ora ti devi alzare come dico io, non più come dici tu”.Massimo: E non ti azzardare a mentirci mezza volta perché…

Sabrina: Gesù a parte che lo mostra…lui parla, mostra e svergogna ma tu non ti azzardare a farlo perché veramente lì ti abbandoniamo. Meglio una brutta verità detta in faccia che una pugnalata alle spalle.

Massimo: Dio prima e noi poi…

Sabrina: Giriamo le spalle, come dice Gesù: “andate, portate la pace. Se la prendono bene, se non la prendono giratevi, scuotete i calzoni e andatevene”. E poi non si può dire che è colpa di Gesù o colpa nostra. Ma si potrà fare e dire soltanto: “mea culpa, mea culpa, mea culpa”. Ah, dimenticavo… non ti scordare mai di noi, vedi che Gesù ha una ragione per te, tu sei prezioso agli occhi suoi.

Link al video: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/pomeriggiocinque20232024/strage-di-altavilla-i-vocali-della-coppia-diabolica_F312802901119C03