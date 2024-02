MEDIASET – CANALE 5 – “ POMERIGGIO CINQUE “ * SEPARAZIONE CHIARA FERRAGNI: « NON È UN’EXIT STRATEGY ED È ABBASTANZA OFFENSIVO CHE SI PENSI QUESTO »

18.22 - giovedì 29 febbraio 2024

«Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi». Commenta così Chiara Ferragni, raggiunta oggi da Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, che le domandava delle indiscrezioni apparse su alcune testate che indicano come finta, definendola una exit strategy, la sua separazione da Fedez. Il video è andato in onda durante la trasmissione odierna.

Raggiunta in un secondo momento, l’influencer si ferma a parlare con l’inviato del programma di Canale 5 e rispetto a quanto dichiarato in un primo momento, aggiunge:

«No, non è un’exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo».

Per poi continuare lo scambio di battute con l’inviato:

Michel: Hanno fatto una ricostruzione…

Chiara: Si, ma sono tutte ca***ate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo. Chiedi a Myrta, anche io voglio il cornino! Ma fatemelo recapitare!

Michel: Glielo porto io che sono un uomo del sud, porta bene!

Chiara: Speriamo, guarda, serve un po’ di buona fortuna! C’è sempre bisogno!

Michel: Le porto il corno e poi la lascio stare.

Chiara: Mi porti solo il corno, senza domande? Va bene, Affare fatto!

Link al video