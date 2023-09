MARCO RIZZO (DEMOCRAZIA SOVRANA) * VIDEOSORVEGLIANZA A TRENTO: « NON VOGLIONO PIÙ FARTI NEANCHE GIOCARE A PALLONE, GIORNATA DI PROTESTA IN PIAZZA PASI (9/7 – 11.00) »

11.21 - giovedì 7 settembre 2023

Dichiarazione di Marco Rizzo, candidato a Presidente della Provincia di Trento con Democrazia Sovrana Popolare. A Trento con la videosorveglianza non vogliono più farti neanche giocare a pallone… può sembrare una esagerazione ma è così.

Questi strumenti non servono alla sicurezza dei cittadini, nel momento in cui soggetti altamente pericolosi, che dovrebbero esser espulsi o tenuti in carcere, continuano a delinquere da liberi come nel caso dell’omicidio di Rovereto. Servono altresì al controllo sociale, politico ed individuale.

Per questo motivo aderiamo alla Giornata di Protesta di sabato 9 settembre (tutto il giorno) Banchetti con Marco Rizzo Presidente dalle ore 11.00, in piazza Mario Pasi.

*

Marco Rizzo