PAT * “FESTIVAL DELL’ECONOMIA“: « IL 26 MAGGIO A TRENTO LA MINISTRA LOCATELLI ED IL COMANDANTE GENERALE DELLA GDF DE GENNARO »

17.53 - venerdì 19 maggio 2023

Dal 25 al 28 maggio la 18^ edizione dedicata al tema “IL FUTURO DEL FUTURO. Le sfide di un mondo nuovo”. Al Festival dell’Economia di Trento la Ministra per le disabilità Locatelli e il Comandante Generale della Guardia di Finanza De Gennaro. Giovedì 25 maggio l’Aeronautica Militare omaggia il Festival sorvolando il cielo della Provincia

Mentre fervono i preparativi e la città di Trento comincia a tingersi di arancione, giungono nuove adesioni alla 18esima edizione del Festival dell’Economia di Trento.

Conferma la presenza della Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli che sarà a Trento venerdì 26 maggio. Debutta poi al Festival il nuovo Comandante Generale facente funzioni della Guardia di Finanza Gen. Andrea De Gennaro.

Il Generale De Gennaro interverrà venerdì 26 maggio alle ore 11.00 in apertura del panel “Evasione fiscale, corruzione ed efficienza della pubblica amministrazione” intervistato dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini sul ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione fiscale e nella lotta alla corruzione. Un impegno al centro dell’azione di De Gennaro, anche nei diversi ruoli ricoperti nel corso degli ultimi anni di prestigiosa carriera, tra i quali spiccano quello di Comandante Provinciale di Roma, Direttore Centrale per i Servizi Antidroga presso il Ministero dell’Interno, Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale e poi dell’Italia Centrale, Comandante dei Reparti Speciali, Comandante Aeronavale Centrale e, in ultimo, Comandante in Seconda del Corpo.

A seguire si confronteranno sul tema il Presidente Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia, l’economista Carlo Cottarelli, Federico Maurizio D’Andrea, il Presidente Organismo di Vigilanza Banco Bpm, Erich Kirchler, Professor i.R. University of Vienna, e Luigi Mittone, Università di Trento.

Alla manifestazione organizzata dal 25 al 28 maggio 2023 dal Gruppo 24 ORE insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento, arriva anche un importante omaggio. Nel giorno d’apertura, giovedì 25 maggio, l’Aeronautica Militare, in occasione del Centenario della propria costituzione che cade questo anno, saluterà la comunità di economisti, accademici, studenti, nonché i rappresentanti delle Istituzioni, delle imprese e della società civile riuniti a Trento, con il sorvolo di due velivoli AMX del 51* Stormo di Istrana, impegnati nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata nel cielo della provincia trentina.

Infine, giunge all’ultima tappa il roadshow del Festival dell’Economia di Trento negli atenei italiani. Dopo le presentazioni presso il CUOA Business School di Vicenza, in collegamento con il Politecnico di Torino e l’Università di Siena, presso il dipartimento di Economia dell’Università di Perugia, la Bologna Business School e la Liuc di Castellanza, lunedì 22 maggio si terrà la presentazione del Festival agli studenti del Politecnico di Milano presso MADE, il competence center nato nel Campus Bovisa del Politecnico dedicato all’Industria 4.0 (via Giovanni Durando 10, ore 11).

L’incontro sarà aperto dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini che illustrerà i temi dell’edizione 2023 del Festival incentrati su un futuro che cambia ad altissima velocità. Le sfide della nuova complessità – tecnologica, economica e geopolitica – saranno al centro dell’intervento di Marco Taisch, professore ordinario del dipartimento di Economia gestionale del Politecnico e presidente di Made 4.0.

Seguirà una tavola rotonda incentrata sulle modalità con cui l’industria italiana sta affrontando la nuova realtà competitiva. Ne parleranno Giuliano Busetto (Digital industries head di Siemens), Carla Masperi (Ad di SAP), Michele Viscardi (Ad di Cosberg), Jacopo Moschini (Presidente di Confindustria Lombardia Giovani). Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore.