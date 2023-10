MANICA (PD) – INTERROGAZIONE * “AGENDA SOLIDALE REGIONE TN-AA”: « PUBBLICAZIONE DEL VICEPRESIDENTE LEONARDI, CAMPAGNA ELETTORALE A SPESE DELL’ENTE? »

12.27 - venerdì 6 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Campagna elettorale a spese della Regione? Il Cons. Giorgio Leonardi, Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore regionale all’Integrazione europea ed Aiuti Umanitari, nel mese di agosto ha fatto stampare, ovviamente a spese della Regione, un volume dal titolo “L’agenda solidale della Regione Trentino Alto-Adige”, che ospita le schede dei vari progetti finanziati dalla Regione, come se essa dipendesse dal suo personale impegno.

Una pubblicazione che poteva forse avere una sua utilità se fosse stata fatta fuori dalla scadenza elettorale, ma l’Ass. Leonardi, che evidentemente voleva trarre un beneficio elettorale da tali attività, ha presentato il suddetto libro alle associazioni solo lo scorso 15 settembre, cioè una settimana prima dell’avvio formale della campagna elettorale. Non contento, lo stesso volume stampato a spese della Regione, è stato caricato sul furgone elettorale dell’Ass. Leonardi, come già denunciato dalla mia Collega Lucia Maestri, e portato in giro nel suo tour elettorale.

Un evidente cortocircuito, motivo per il quale in data odierna il Cons. Manica ha depositato un’interrogazione rivolta al Presidente del Consiglio regionale Noggler, qui allegata, per sapere per quale motivo la Regione ha stampato, a proprie spese, del materiale che riporta fotografie ed un intervento di un candidato a ridosso della campagna elettorale e perché il materiale stampato dalla Regione è stato consegnato ad un candidato, come fosse materiale personale, caricando con lo stesso il furgone elettorale dal Personale della Regione.

*

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale- Gruppo del Partito Democratico del Trentino

///

Interrogazione n.

CAMPAGNA ELETTORALE A SPESE DELLA REGIONE?

Il Cons. Giorgio Leonardi è, come noto, Vicepresidente della Giunta regionale ed Assessore regionale all’Integrazione europea ed Aiuti Umanitari. Va ricordato perché pochi si sono accorti della sua presenza. E’ importante che la Regione abbia mantenuto un capitolo dedicato agli aiuti umanitari, dopo che il Presidente Figatti ha cancellato i fondi per la cooperazione internazionale, proprio perché in tal modo molte associazioni hanno comunque potuto continuare la loro azione di intervento solidale, grazie appunto alle risorse dell’Ente regionale.

Purtroppo i tempi burocratici della Regione hanno messo in difficoltà però tali associazioni, perché per ottenere il contributo finale, dopo la rendicontazione, si superano i 18 mesi, obbligando così le associazioni medesime a ricorrere al credito oneroso per poter anticipare i fondi necessari al completamento dei progetti. Più volte questo problema è stato segnalato, ma invece che affrontare la questione attaverso una riorganizzazione degli uffici, l’Assessore di merito se ne è disinteressato, preoccupandosi solo di rivendicare l’attività svolta dalle associazioni come se essa dipendesse dal suo personale impegno. Infatti, nel mese di agosto ha fatto stampare, ovviamente a spese della Regione, un volume dal titolo: “

L’agenda solidale della Regione Trentino Alto-Adige”, che ospita le schede dei vari progetti finanziati. Una pubblicazione che poteva forse avere una sua utilità se fosse stata fatta fuori dalla scadenza elettorale, ma l’ Ass. Leonardi, che evidentemente voleva trarre un beneficio elettorale da tali attività, ha presentato il suddetto libro alle associazioni solo lo scorso 15 settembre, cioè una settimana prima dell’avvio formale della campagna elettorale. Si tratta di una procedura che nel passato ha portato la Corte dei Conti a contestare simili iniziative, proprio per la sovrapposizione con la campagna elettorale stessa. L’iniziativa pertanto è risultata appunto palesemente di carattere elettorale, al punto che , non riuscendo la Regione a distribuire in tempo utile il volume, lo stesso è stato caricato, presumibilmente per la distribuzione, sul furgone elettorale dell’ Ass. Leonardi, come denunciato dalla mia Collega Lucia Maestri.

Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta regionale per sapere:

1) per quale motivo la Regione ha stampato, a proprie spese, del materiale che riporta fotografie ed un intervento di un candidato a ridosso della campagna elettorale;

2) quante copie del volume citato sono state stampate, con quale costo e che uso è stato fatto della citata pubblicazione;

3) perché il materiale stampato dalla Regione è stato consegnato ad un candidato, come fosse materiale personale, caricando con lo stesso il furgone elettorale dal Personale della Regione;

4) perché nella pubblicazione, l’Assessore Leonardi dice che “abbiamo lavorato per rendere più agevole il lavoro della cooperazione internazionale”, quando non risulta affatto alcuna iniziativa del suddetto Assessore volta a rendere più efficiente il lavoro e per aiutare le associazioni riducendo i tempi necessari per erogare i contributi successivi alla rendicontazione.

A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.

*

Cons. Alessio Manica