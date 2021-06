PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TRENTINO SVILUPPO: « IL PRESIDENTE ANZELINI VERSO LA RICONFERMA, L’ESECUTIVO HA INDICATO I CINQUE METRI DEL CDA PER IL PROSSIMO TRIENNIO »

L’esecutivo ha indicato i cinque metri del cda della holding pubblica per il prossimo triennio. Trentino Sviluppo, il presidente Anzelini verso la riconferma.

La Giunta provinciale ha provveduto alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di Trentino Sviluppo Spa. L’esecutivo ha scelto per il cda della holding pubblica il numero di cinque componenti: Sergio Anzelini, già direttore di Confidi e indicato quale presidente; Albert Ballardini, ingegnere e vicesindaco di Pinzolo; Chiara Avanzo, ex consigliera provinciale; Ornella Riolfatti, direttore generale presso Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.; e Marco Fontanari, presidente di Servizimprese CAF Srl di Confcommercio.

“L’indicazione dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione della società – spiega l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, presente oggi a Rovereto per l’assemblea dei soci di Trentino Sviluppo – è stata decisa in ragione dei profili e delle competenze professionali possedute nonché in relazione alla esperienza maturata, anche al fine di garantire livelli di continuità con la precedente gestione”. La durata del mandato è stata stabilità in tre esercizi.

Trentino Sviluppo è la holding di sistema a sostegno dell’innovazione, la crescita dell’imprenditorialità e la collaborazione tra imprese. La società è lo “sportello unico” che assiste le aziende interessate a localizzarsi in Trentino, offre spazi e immobili produttivi, servizi di consulenza e di accompagnamento. Nel suo patrimonio vi sono oltre 1,5 milioni di metri quadrati di siti industriali e aree produttive.

Tra i compiti di Trentino Sviluppo rientrano lo sviluppo sostenibile, l’offerta di servizi tecnologici ad alto valore aggiunto alle imprese, la ricerca industriale, la crescita dell’occupazione qualificata e il rafforzamento delle comunità locali.

Le principali aree di attività: business location, attrazione di aziende e investimenti, sviluppo di filiere e cluster strategici, innovazione aziendale, progetti di internazionalizzazione, interventi “di sistema” a carattere immobiliare-finanziario.