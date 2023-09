LEGA TRENTINO * AMMINISTRATIVE PAT: « SEGNANA E PACCHER, SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA »

16.00 - giovedì 21 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Squadra che vince non si cambia. Saranno ancora Stefania Segnana e Roberto Paccher a presentarsi assieme alle elezioni provinciali del 22 ottobre. I due rappresentanti della Lega si ripropongono come affidabili e disponibili interlocutori della gente trentina e, in particolare di quella Valsugana da cui entrambi provengono. Paccher e Segnana in questi cinque anni di legislatura sono stati, come era accaduto anche quando sedevano all’opposizione, convintamente a fianco di Maurizio Fugatti in questi intensi, difficili alla guida della Provincia di Trento. Paccher si è distinto per il rigore con cui ha guidato il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, organismo che funge da collante tra Bolzano e Trento, garanzia di un ‘Autonomia che va tutelata ogni giorno.

Allo stesso tempo l’uomo politico di Novaledo ha mantenuto uno stretto legame con la propria valle, non facendo mai mancare alla sua Valsugana la propria presenza alle manifestazioni, utilizzandole come prezioso terminale d’ascolto per i bisogni della gente ed attivandosi con ogni mezzo per realizzare opere e dare nuovi servizi alla sua valle. Stefania Segnana da parte sua ha portato a termine con tenacia ed abnegazione una legislatura da assessore alla salute nella giunta guidata da Maurizio Fugatti.

Un assessorato che porta normalmente sempre in dote un alto coefficiente di difficoltà ma, a causa della pandemia e del conseguente calo dei medici, ha dovuto fare i conti con i cinque anni più complicati della storia recente dell’Autonomia. Segnana ha garantito che tutti i trentini venissero curati qui ed i recenti report nazionali assegnano voti alti al comparto sanitario del Trentino. Ecco perché Roberto Paccher è Stefania Segnana si ripresentano assieme al voto di ottobre, sapendo di aver operato per l’esclusivo interesse della propria gente a cui, per questo, chiedono di essere riconfermati.