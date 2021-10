PD – TRENTINO * NUOVO OSPEDALE CAVALESE: « INTENDIAMO PROSEGUIRE LA BATTAGLIA PER LA VERITÀ, VENERDÌ 28 OTTOBRE SAREMO DAVANTI ALLA STRUTTURA SANITARIA DI VALLE »

Dopo il dibattito sul futuro dell’ospedale di Cavalese che si è svolto in aula su richiesta esplicita di Comunicazione alla Giunta da parte del gruppo del Pd del Trentino, sottoscritta da tutte le minoranze, e alla luce del fatto che tutte le risoluzioni sono, poi, state bocciate, il gruppo PDT intende proseguire la sua battaglia per la verità e per difendere procedure corrette e trasparenti.

Per questo venerdì mattina saremo a Cavalese proprio davanti all’ospedale per coerenza con quanto abbiamo voluto dimostrare in aula e per far conoscere ai territori le nostre motivazioni alla base della richiesta di trasparenza al Presidente Fugatti sull’ipotesi di realizzare un nuovo ospedale in un luogo diverso dall’attuale, attraverso un opaco procedimento di partenariato pubblico privato in alternativa al programma di progettazione già approvato.

Noi ci mettiamo la faccia! Prima in aula e poi sul campo, a differenza di chi invece ha voluto fare azioni dimostrative, ma solo in apparenza , perché dopo aver sostenuto proprio a Cavalese, con tanto di raccolta firme, la contrarietà alle intenzioni della Provincia, ieri in aula si è astenuto dal votare risoluzioni favorevoli alla realizzazione dell’ospedale di Cavalese.