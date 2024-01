LEGA * SALVINI RADUNA I PARLAMENTARI: « ABBIAMO UN’IDEA CHIARA DELL’EUROPA DEL FUTURO, CAMBIEREMO LA GIUSTIZIA »

09.22 - giovedì 11 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Siamo determinati a sostenere il centrodestra unito anche in Europa, senza i socialisti. Significa che su alcuni temi come eliminazione totale dei motori tradizionali, immigrazione o cibo sintetico ci sarebbe una maggioranza compatta e alternativa. Abbiamo un’idea d’Europa molto chiara”.

Lo ha detto Matteo Salvini durante la riunione alla Camera con tutti i parlamentari della Lega. Salvini ha ricordato che domani sarà a Palermo dove prenderà parola in udienza in occasione del processo OpenArms programmato nell’aula bunker dell’Ucciardone, un passaggio che gli ha consentito di parlare della “gogna mediatica a cui stiamo assistendo e che in passato aveva travolto altre persone a me vicine poi uscite totalmente pulite. Ma nel frattempo sono stati infangati”.

Per questo, Salvini ha evidenziato: “La riforma della Giustizia è fondamentale”. Applausi per Federico Freni, non indagato ma vittima di gravi insinuazioni mediatiche, e per Roberto Calderoli quando Salvini ha citato la riforma dell’Autonomia.

Il leader ha ricordato di aver convocato un consiglio federale per lunedì, a Milano, anche per discutere dei prossimi appuntamenti elettorali.

L’incontro è ancora in corso. Lo rende noto la Lega.