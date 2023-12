LEGA * LEGITTIMA DIFESA: « GIOIELLIERE ROGGERO, ABBIAMO PROMOSSO LA RACCOLTA FONDI »

16.26 - sabato 9 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

LEGITTIMA DIFESA, LA LEGA PROMUOVE LA RACCOLTA FONDI PER IL GIOIELLIERE ROGGERO

La Lega sta con chi lavora e viene aggredito: per questo il partito di Matteo Salvini intende pubblicizzare con tutti i mezzi possibili la raccolta fondi promossa dal gioielliere piemontese Mario Roggero, condannato in primo grado a 17 anni per aver ucciso due rapinatori che avevano fatto irruzione nella sua gioielleria a Grinzane Cavour nel 2021. Roggero dovrà anche versare un maxi risarcimento ai parenti delle vittime da circa mezzo milione di euro.

Il Codice Iban di IOSTOCONMARIOROGGERO è

IT87L0853046380000000014216

Banca d’Alba, Filiale di Gallo di Grinzane Cavour.

Lo fa sapere la Lega, che ricorda che “la difesa è sempre legittima”.