CANALE 5 – “ CHAMPIONS LEAGUE “ * « IN ESCLUSIVA IN CHIARO “LAZIO-ZENIT SAN PIETROBURGO”, MARTEDÌ 24 NOVEMBRE ALLE 21.00 »

Martedì 24 novembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la quarta giornata di Champions League “Lazio-Zenit San Pietroburgo”.

In diretta dallo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la sfida tra i biancocelesti di Simone Inzaghi, secondi nel girone con cinque punti, e i russi ultimi del gruppo con un punto. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.

A seguire, sempre sulla rete diretta da Giancarlo Scheri, “Champions League Live”, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Carolina Morace, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Il grande calcio proseguirà sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 25 novembre, alle 23.25 su Italia 1, con “Pressing Champions League”.

Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di “Inter-Real Madrid” e di “Liverpool-Atalanta”, saranno commentati in studio da Giorgia Rossi, con ospiti Riccardo Ferri, Mino Taveri e Graziano Cesari per l’analisi di tutti i casi arbitrali.

Inoltre, giovedì 26 novembre, alle 23.30 sul canale 20, andrà in onda “Pressing Champions League Highlights”, con il meglio di tutte le sedici partite giocate martedì e mercoledì.

Tutti questi appuntamenti saranno in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset.