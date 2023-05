COMUNE DI TRENTO * GIORNATA CONTRO L’OMOFOBIA: « IN VIA BELENZANI SARÀ POSSIBILE ASSISTERE ALLO SPETTACOLO ITINERANTE “CHE GENERE DI DIRITTI?“ (17/5 – 16.00) »

08.59 - martedì 16 maggio 2023

“Che genere di diritti?”, domani a Palazzo Geremia. spettacolo itinerante per la giornata contro l’omofobia. Appuntamento alle ore 16 o alle ore 18. Alle 15.45 il flash mob Border line. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria.

Domani, mercoledì 17 maggio, in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, a Palazzo Geremia in via Belenzani sarà possibile assistere allo spettacolo itinerante Che genere di diritti?. L’appuntamento è per le ore 16 (primo turno) oppure per le ore 18 (secondo turno) all’ingresso del Palazzo. Alle 15.45 lo spettacolo sarà preceduto da un flash mob organizzato dal liceo musicale coreutico “Bonporti”.

Che genere di diritti?, scritto e diretto da Federica Chiusole e Alessandra Bonporti, è interpretato dagli studenti del Liceo classico “Prati” e del Liceo scientifico “Galilei”. La performance, frutto del percorso di alternanza scuola-lavoro curato dalle associazione Glow e Deina sulla formazione storica e teatrale, racconta la storia dei diritti dalle origini ad oggi, con un focus sulla parità di genere e sulle istanze della comunità lgbtqia+.

Il flash mob che lo precede è curato dalla professoressa Nina Ejdziukiewicz e interpretato dai danzatori della classe prima C sulle musiche composte dagli studenti della sezione prima MA con la guida del professor Andrea Gonella.

La partecipazione agli spettacoli è gratuita, fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria scrivendo a andrea.pagnin@comune.trento.it con indicazione del turno cui si intende prendere parte.