LEGA * ELEZIONI REGIONALI: BINELLI (COMMISSARIO), « I CITTADINI PREMIANO I GOVERNATORI CHE HANNO BEN AMMINISTRATO, COME MAURIZIO FUGATTI »

20.10 - lunedì 13 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Lega per Salvini Premier

“Ci sono tre dati che emergono da queste elezioni regionali in Lombardia. Il primo è che il centrodestra unito stravince. Il secondo dato è che la Lega data al 17% è in forte crescita di oltre 3 punti percentuali rispetto alle politiche di cinque mesi fa. Se poi sommiamo i voti del Carroccio a quelli della Lista Fontana superiamo il 23%. Il terzo punto è che il candidato governatore uscente ha polverizzato gli avversari. Attilio Fontana è stato un ottimo amministratore che ci ha messo la faccia anche nei momenti più difficili della sua prima legislatura come quello dell’emergenza Coronavirus. È stato un governatore che è sempre stato in mezzo alla gente, al servizio della gente e i cittadini alle urne lo hanno premiato. Questo mi ricorda qualcuno: Maurizio Fugatti. Un governatore che è stato e continua ad essere un ottimo amministratore che mai si è tirato indietro nemmeno nelle situazioni più delicate. Il risultato della Lombardia conferma quindi che la scelta che stiamo portando avanti come coalizione è quella giusta. Il nostro Presidente sta dimostrando di essere la migliore scelta per il Trentino anche per la sua capacità di fare squadra, dentro e fuori il partito. La sua figura può essere punto di riferimento per tutte quelle forze politiche che hanno una storia di forte legami con i territori e che da decenni si spendono per la salvaguardia dell’autonomia”.

Lo dichiara in una nota il Commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli