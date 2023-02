FDI – TRENTINO * RIUNIONE 13/2 COALIZIONE CDX: URZÌ, « I DATI ELETTORALI DI OGGI DEVONO ISPIRARE MITI CONSIGLI E VERIFICHE DI OPPORTUNITÀ SULLE RECENTI SCELTE DI PARTITI E MOVIMENTI AMICI, IN AUTO-REFERENZIALITÀ «

19.53 - lunedì 13 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

POSIZIONE DI FRATELLI D’ITALIA – TRENTINO. Riunione del 13.2.2023

Una riunione della coalizione in procinto di affrontare il grande percorso destinato a sfociare nella campagna elettorale dell’autunno prossimo, convocata nella stessa serata in cui si stanno ancora raccogliendo tutti i dati definitivi circa due momenti elettorali pilota a livello nazionale utili a indicare le strade più opportune da seguire per replicare i successi anche in Trentino, merita un invito alla seria riflessione da parte di tutti gli attori locali.

I dati elettorali devono ispirare miti consigli e opportune verifiche di opportunità su alcune delle più recenti scelte fatte da alcuni partiti e movimenti amici, in piena autonomia e autoreferenzialità.

Per FdI l’obiettivo è vincere, anzi stravincere, anche in Trentino. Ogni regione segue trend suoi ma esistono minimi comuni denominatori che non possono essere ignorati, se si vuole percorrere una strada destinata al successo anche in provincia di Trento.

Costituiscono un indubbio valore aggiunto tutte le liste civiche e territoriali o espressioni di realtà particolari locali ma è evidente, anche i dati delle regioni al voto Lazio e Lombardia lo confermano, che nessuna proposta terza rispetto a quella dei partiti riesce ad essere o trainante o determinante, mentre costituisce un valore aggiunto di cui anche in Trentino siamo chiamati a fare ricorso e di cui dobbiamo, come sempre si è dimostrato, avere la massima considerazione.

Ma un percorso che in Trentino continui da parte di taluni, in forma potenzialmente suicida, ad ignorare il ruolo e la funzione cardine di Fratelli d’Italia per l’affermazione elettorale è destinata ad avere per forza dei numeri percorsi limitati e concedere alla sinistra spazi di manovra che altrimenti non avrebbe.

Fratelli d’Italia intende scongiurare ogni ritorno al passato e sbarrare la strada ad ogni facile entusiasmo locale delle forze di sinistra sempre più ostaggio di baronie politiche o di ideologie. Questo potrà avvenire però con Fratelli d’Italia protagonista.

Anche il risultato delle elezioni delle due regioni pilota (presto seguirà anche il Friuli Venezia Giulia, altra regione a statuto speciale con condizioni simili benché non replicabile rispetto al Trentino) avrà la necessità di limitare strategie autoreferenziali che sono destinate allo stato della situazione a limitare e non espandere le potenzialità di vittoria del centrodestra in Trentino.

Fratelli d’Italia nella giornata odierna ha quindi presentato le seguenti osservazioni:

1. È inammissibile che al tavolo della coalizione sino ad ora non siano state convocate tutte le forze che partecipano al governo nazionale come Coraggio Italia, forse esclusivamente per la presunzione che non siano necessariamente allineate con la candidatura del presidente uscente Fugatti.

Fratelli d’Italia ha chiesto la sospensione della riunione e la riconvocazione con la presenza anche di Coraggio Italia in quanto la riconoscibilità di una componente moderata e già nella coalizione nazionale non trova giustificazione di esclusione in Trentino da parte di alcuni componente locali.

2. Preso atto che confermata la determinata volontà di Fratelli d’Italia di percorrere la strada destinata al successo elettorale nell’ottobre del 2023 anche in Trentino solo ed esclusivamente con una coalizione unita e di centro destra, un allargamento a forze terze può avvenire con un accordo con tutte le componenti della coalizione e non solo con alcune di esse, evitando solitarie fughe in avanti di alcune componenti della medesima coalizione senza l’accordo di tutte le altre.

3. Un ampio mondo civico composto da amministratori e realtà sociali economiche culturali del Trentino ha espresso il forte convincimento che Fratelli d’Italia possa guidare, interpretando perfettamente i valori dell’autonomia trentina e potendo creare le migliori opportunità di collegamento con le istituzioni di governo nazionale, una coalizione di successo. Molta parte di questo mondo civico troverà espressione e rappresentazione nella lista di Fratelli d’Italia. Il mondo che mantiene più marcato il suo profilo civico ha manifestato con chiarezza la volontà di convergere nell’ambito di una eventuale lista civica della o del presidente quando la figura di candidato presidente sarà definita in maniera ultimativa. Si ritiene che la eventuale lista civica di supporto alla figura della o del candidato presidente debba essere una lista aperta e competitiva, espressione di un mondo autonomista e fortemente radicato nei valori del centro destra, ma civico;

4. Fratelli d’Italia proseguirà nell’allestimento di un programma di Governo che sarà presentato nelle prossime settimane agli alleati potenziali.

*

Il coordinamento provinciale di FdI