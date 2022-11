GARDA DOLOMITI SPA * “MESE MONTAGNA“: « AL VIA LA RASSEGNA DI INCONTRI DEDICATI AL MONDO DELL’ALPINISMO, A VEZZANO – TRENTO (11 -18-25/11) »

19.55 - lunedì 07 novembre 2022

Su il sipario! Torna in Valle dei Laghi la rassegna “Mese Montagna”. Presso il Teatro Valle dei Laghi di Vezzano, nel mese di novembre si terranno tre serate dedicate al mondo dell’alpinismo e della montagna, con ospiti d’eccezione che racconteranno le loro personali esperienze sulle pareti più belle al mondo.

I riflettori sono pronti ad accendersi sulla sedicesima edizione di “Mese Montagna”, la rassegna di incontri dedicati al mondo dell’alpinismo e della montagna, che anno dopo anno si conferma come una delle manifestazioni più attese nel territorio della Valle dei Laghi.

L’evento si svolgerà nelle serate dell’11, 18 e 25 novembre (inizio ore 20:30) presso il Teatro Valle dei Laghi di Vezzano. Il programma della manifestazione è stato presentato oggi, lunedì 7 novembre, presso il Teatro Sociale di Trento, durante la conferenza stampa dedicata alla stagione teatrale di Vezzano. Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri: il Sindaco del Comune di Vallelaghi Lorenzo Miori, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Presidente della Comunità della Valle dei Laghi Luca Sommadossi, la Presidente del Coordinamento Teatrale Trentino Loreta Failoni, la Direttrice del Coordinamento Teatrale Trentino Michela Simoni e la Vicepresidente di Fondazione AIDA Meri Malaguti.

Quest’anno “Mese Montagna” esplorerà l’idea di limite, sia fisico che mentale, un limite da sfidare e da superare con preparazione atletica, determinazione e la passione sconfinata che accomuna chi ama puntare in alto affrontando pareti, vette e sentieri.

“Il Comune di Vallelaghi è molto legato al Teatro Valle dei Laghi di Vezzano e la sua riapertura è un momento molto importante per tutta la nostra comunità. Per l’edizione di quest’anno di ‘Mese Montagna’ sono presenti nuovi partner che ci affiancano nell’organizzazione della manifestazione, ai quali rivolgiamo un grande ringraziamento tra i quali l’APT Garda Dolomiti, l’Ecomuseo della Valle dei Laghi, il Consorzio Turistico della Valle dei Laghi, la Comunità di Valle, l’Istituto Comprensivo Valle dei Laghi-Dro e Mountime, oltre a ringraziare tutti gli sponsor che credono fortemente in questo evento” – ha commentato il Sindaco del Comune di Vallelaghi Lorenzo Miori.

Il palcoscenico del teatro di Vezzano accoglierà ospiti d’eccezione legati al mondo della montagna che racconteranno in prima persona le loro personali esperienze su alcune delle pareti più spettacolari al mondo. La serata di venerdì 11 novembre dal titolo “Visionaries of the Vertical World”, condotta da Luca Calvi, avrà come protagonista Beat Kammerlander, arrampicatore e fotografo austriaco che, con le sue salite sulle pareti del Rätikon, ha fatto sognare intere generazioni, esplorando i limiti dell’alpinismo sportivo e portandolo ai massimi livelli.

Venerdì 18 novembre, nella serata intitolata “Controvento”, Alessandro Baù racconterà insieme al conduttore Alessandro Beber della sua “doppia vita”, della sua capacità di trasformarsi abilmente da ingegnere meccanico ad alpinista di alto livello, nella scoperta delle pareti più affascinanti e spesso ricercando nuovi, difficili itinerari.

Infine venerdì 25 novembre concluderanno la rassegna gli alpinisti Andrea Lanfri e Luca Montanari con un incontro dal titolo “La lunga strada verso la felicità”, moderato da Luca Calvi, per riflettere su come la forza di volontà possa spingere le persone a tagliare traguardi inaspettati, anche quando sembra del tutto impossibile: lo scorso maggio infatti i due alpinisti hanno raggiunto la vetta del Monte Everest, nonostante Lanfri nel 2015 sia stato colpito da una meningite fulminante che gli ha provocato la perdita di entrambe le gambe e sette dita delle mani.

“Anche quest’anno proseguono le iniziative di solidarietà, tematica molto legata alla vita e allo sport in montagna: ogni serata in programma prevede la partecipazione di un’associazione locale che lavora e si impegna su temi sociali e solidali. Infine ‘Mese Montagna’ sarà anche l’occasione per celebrare l’anniversario dei 40 anni dalla nascita della ferrata ‘Rino Pisetta’, alla quale sarà dedicata una mostra fotografica che ripercorrerà la sua storia fino a oggi” – ha aggiunto il Sindaco Miori.

Per poter partecipare alle serate di “Mese Montagna”, è possibile acquistare il biglietto online (clicca questo link) o in loco la sera stessa dell’evento fino a esaurimento posti. I prezzi dei biglietti: euro 8,00 intero, euro 5,00 ridotto (over 65 e tra gli 11 e i 18 anni), euro 20,00 per il pacchetto delle tre serate.

“È un grandissimo onore per l’APT Garda Dolomiti essere al fianco della Valle dei Laghi, con la quale abbiamo lavorato intensamente e raggiunto risultati molto soddisfacenti nel corso di questo primo anno. La rassegna ’Mese Montagna’ rafforza ulteriormente il nostro concetto di outdoor per il quale siamo molto riconosciuti anche a livello internazionale e rappresenta uno dei nostri trend di prodotto, portando a un’efficiente collaborazione con il Comune di Vallelaghi. Riteniamo che la tematica affrontata nella manifestazione sia di grande importanza e che possa essere di forte ispirazione per tutti gli appassionati e in generale per coloro che vogliono vivere al meglio la nostra montagna” – ha concluso il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Per maggiori informazioni, si invita a consultare il sito dedicato: www.gardatrentino.it/it/eventi/mese-montagna_49642