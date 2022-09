LEGA * ELEZIONI: « PER SALVINI 30 MILA KM IN UN MESE E MEZZO, VENERDÌ UN MAXI-EVENTO PER UN MILIONE DI PERSONE »

15.29 - mercoledì 21 settembre 2022

Trenta mila chilometri su e giù per l’Italia, toccando tutte le regioni, da Ferragosto a oggi: sono i numeri (provvisori) della campagna elettorale di Matteo Salvini. Ora il leader della Lega è a Milano, nel pomeriggio sarà a Sassuolo e chiuderà la giornata in Veneto con Luca Zaia. Domani è atteso alla manifestazione del centrodestra a Roma (e farà alcuni appuntamenti, al mattino, nel capoluogo lombardo).

Salvini ha fatto più di 60 interviste tra radio e tv e ha collezionato fino a sette appuntamenti elettorali nell’arco di 24 ore.

Lavori in corso per la chiusura di venerdì: la Lega sta preparando un’iniziativa da record con l’obiettivo di coinvolgere almeno un milione di persone.