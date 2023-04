ITALIA VIVA TRENTINO * “RENEW EUROPE“: « INCONTRO CON VALDUGA – CONZATTI – GOZI, A ROVERETO SI PARLERÀ DI “SCELTA EUROPEA“ (14/4 ORE 20.00) »

18.48 - sabato 8 aprile 2023

Prosegue il tour di Italia Viva – ReNew Europe, pronto a portare, fino a maggio, in tutto il Trentino, temi e riflessioni per una SCELTA CONSAPEVOLE alle elezioni provinciali del 22 ottobre. Prossima tappa, venerdì 14 aprile a Rovereto ore 20.00 (Centro Civico Brione, via Silvio Pellico) con: Donatella Conzatti, senatrice XVIII Legislatura; Sandro Gozi, eurodeputato Renew Europe, segretario Dpe (in collegamento da Bruxelles); Francesco Valduga, candidato Presidente Alleanza Democratica e Autonomista.

“Vivendo immersi in un contesto condizionante e preoccupante, è quantomeno necessaria una riflessione sull’Europa – dice Donatella Conzatti – La 9’ tappa del Tour “La SCELTA di Italia Viva Trentino” parlerà anche di SCELTA EUROPEA con relatori di eccezione che metteranno in luce aspetti particolari che spaziano dalla sanità al lavoro giovanile, dai linguaggi al ruolo dell’Autonomia nel contesto unionale. Avremo come ospiti l’eurodeputato di ReNew Europe On. Sandro Gozi e Francesco Valduga, candidato Presidente PAT per Alleanza Democratica e Autonomista. Italia Viva con il Terzo Polo ha aderito ad Alleanza Democratica e Autonomista, rinnovando la SCELTA fatta in occasione delle elezioni politiche quando ADA appoggiò la mia ricandidatura al Senato della Repubblica”.

L’incontro di venerdì, moderato da Roberto Sani, Chiara Brun, Leonardo Comper vede dunque un parterre di interventi prestigioso, con argomenti che nelle iniziali formano la parola SCELTA, per parlare di sanità, linguaggi, lavoro, territorio, autonomia con:

· SALUTE E SANITA’ – Lucia Busatta, docente Università di Trento

· CULTURA E LINGUAGGI – Isabella Iandarino, docente e formatrice CLIL

· EUROPA – Federica Woelk, assistente all’Europarlamento (videocollegamento da Sarajevo)

· LAVORO – Leonardo Preschern, esperto in business development (in collegamento da Barcellona)

· TERRITORIO – Ruffo Wolf, architetto

· AUTONOMIA – Filippo Virdia, Ufficio di rappresentanza del Trentino a Bruxelles (in videocollegamento da Bruxelles)

“Al centro delle nostre riflessioni c’è LA SCELTA – prosegue Conzatti – La scelta di passare dal ‘vediamo che succede’ al ‘prendo posizione e mi attivo per farlo succedere’. Gli appuntamenti sono iniziati con un bilancio di ciò che funziona, dei problemi e dei cambiamenti necessari per avere più servizi e un avvenire migliore. Così procederemo per ogni ambito territoriale che andremo a visitare, sollecitare, stimolare, risvegliare. La nostra scelta è fin d’ora quella di andare a votare il 22 ottobre 2023 perché avere persone impegnate e capaci che gestiscono il nostro Trentino è nell’interesse di ciascuno di noi. Vogliamo prepararci per tempo a decidere bene, così che la nostra SCELTA possa essere libera dalla manipolazione degli slogan e libera dalle mode politiche del momento, libera dai condizionamenti e invece pienamente consapevole”.

Gli appuntamenti proseguiranno a: Riva del Garda (17 aprile), Malè (8 maggio), Cavalese (15 maggio), Predazzo (22 maggio), Trento (29 maggio).

“La nostra SCELTA – puntualizza ancora Conzatti – è quella di mettere ‘la palla al centro’, una sintesi per dire che la nostra forza politica è centrale, baricentrica rispetto alla geografia dei partiti. Siamo casa per culture politiche riformiste, popolari, liberali. Siamo quelli che con Azione hanno dato vita alla piattaforma del Terzo Polo votata dal 8,4% dei trentini alle politiche del 2022, siamo quelli che hanno scelto il campo dell’Alleanza Democratica e Autonomista e quelli che alle elezioni europee del 2024 si presenteranno con ReNew Europe. Siamo europeisti ed autonomisti. Sappiamo che le transizioni ambientali, energetiche e digitali sono priorità urgenti.

Crediamo che la nostra società debba diventare maggiormente paritaria, una comunità in cui i servizi garantiscano a ciascuno di partire dalla stessa linea di partenza, avendo le medesime opportunità – di studio, di cura, di lavoro, di welfare – e di arrivare in base a impegno e talenti individuali. Crediamo in una società inclusiva in cui donne e uomini, giovani e meno giovani, periferie e centri abbiano la medesima voce. La nostra SCELTA è quella di dedicare del tempo a chi abita in Trentino per costruire assieme un nuovo Trentino ricco dei valori in cui crediamo”.