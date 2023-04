ROSSATO (FDI) * LIFE URSUS: « SCELTA SCELLERATA PER LA QUALE IL TRENTINO HA PAGATO UN PREZZO TROPPO CARO, CULMINATO CON L’EPISODIO DI CALDES »

17.51 - sabato 8 aprile 2023

LIFE URSUS – Rossato (FdI) “UNA SCELTA SCELLERATA PER LA QUALE IL TRENTINO HA PAGATO UN PREZZO TROPPO CARO”.

Scrivo queste righe con l’angoscia di una madre, con la consapevolezza di un cittadino e con il senso di responsabilità di un rappresentante delle Istituzioni. A distanza di oltre vent’anni dall’adesione della nostra Provincia al progetto “Life Ursus” per la tutela della popolazione di orso bruno del Brenta finanziato dall’Unione Europea, progetto considerato concluso nel 2004, possiamo certamente dire che il territorio trentino ha pagato un prezzo fin troppo caro, culminato con il drammatico episodio di Caldes.

Davvero non riesco a capacitarmi di come a suo tempo siano stati palesemente sottovalutati aspetti fondamentali come l’antropizzazione del territorio e le dimensioni dello stesso, certamente non paragonabile ad esempio agli immensi spazi del nord America. Non riesco nemmeno a comprendere come si sia potuto pensare che la popolazione di orsi bruni si sarebbe fermata a poche decine di esemplari, senza la messa in campo di specifici interventi ai fini del contenimento della specie. Non posso non ricordare quanto al tempo dell’attuazione del progetto si sia puntato anche sull’aspetto turistico, turismo che oggi rischia di subire un pesante contraccolpo da quanto accaduto.

Ora piangiamo un ragazzo che ha pagato con la vita una semplice corsa su un sentiero di montagna, ma non posso fare a meno di indignarmi davanti ai “leoni da tastiera” che dispensano consigli sulla convivenza con l’orso o che incolpano Andrea di aver invaso il suo habitat, magari scrivendo dal loro attico in centro a Milano o in riva al mare, tutto questo non posso accettarlo!

Nei giorni scorsi ho chiesto con forza che la Provincia si interfacci con il Governo al fine di ottenere la legalizzazione dello spray anti-orso utilizzato da anni con successo negli Stati Uniti, come ammesso da Alberto Stoffella, esperto che per tanti anni si è occupato di orsi in Trentino.

Concludo esprimendo la mia totale vicinanza ai familiari di Andrea in questo momento di dolore.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia