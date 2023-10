ITALIA VIVA* * “LA SCELTA PER IL TRENTINO”: CONZATTI, « MATTEO RENZI A TRENTO, IL 19/10 ALLE 16.00 (SALA CONFERENZE VIA VICOLO VO’) »

11.31 - mercoledì 18 ottobre 2023

CONFERENZA STAMPA “LA SCELTA PER IL TRENTINO”

Si terrà giovedì 19 ottobre, alle ore 16, presso la Sala Conferenze Italia Viva, in via Vicolo del Vo’ 3, a Trento. Un incontro pubblico durante il quale condivideremo le nostre scelte per il Trentino e i nostri progetti per rendere la Provincia più moderna, più paritaria e più capace di governare l’autonomia. Una scelta di centro riformista, capace con coraggio di dare la spinta necessaria al nostro territorio. L’evento vedrà la partecipazione del Senatore Matteo Renzi, Presidente nazionale di Italia Viva, della Senatrice Raffaella Paita, Coordinatrice nazionale e della Capolista Donatella Conzatti, già Senatrice di Italia Viva, coordinatrice regionale. Saranno presenti i coordinatori e gli aderenti del partito.

CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE “LA SCELTA PER IL TRENTINO”

Si terrà giovedì 19 ottobre, alle ore 17.30, presso la Sala Conferenze in via per Brancolino 10, a Nogaredo (TN). Un incontro pubblico durante il quale condivideremo le nostre scelte per il Trentino e i nostri progetti per rendere la Provincia più moderna, più paritaria e più capace di governare l’autonomia.

Una scelta di centro riformista, capace con coraggio di dare la spinta necessaria al nostro territorio. L’evento vedrà la partecipazione del Senatore Matteo Renzi, Presidente nazionale di Italia Viva, della Senatrice Raffaella Paita, Coordinatrice nazionale e della Capolista Donatella Conzatti, già Senatrice di Italia Viva, coordinatrice regionale e del candidato Presidente Francesco Valduga. Saranno presenti le candidate e i candidati di ITALIA VIVA.