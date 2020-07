MINISTERO SALUTE * SERATA “GRAZIE A NOME DI TUTTI”: SPERANZA, « L’ITALIA HA SUPERATO MESI DURISSIMI, MERITO DELLA GENEROSITà E SACRIFICIO DEI PROFESSIONISTI DEL NOSTRO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE »

Covid-19, Speranza: “Grazie alle donne e agli uomini del nostro Servizio Sanitario Nazionale”. L’Italia ha superato mesi durissimi. L’ha fatto anche grazie alla forza, alla generosità e al sacrificio di tante donne e uomini che in questi mesi non si sono mai fermati. I medici, gli infermieri e tutti i professionisti del nostro Servizio Sanitario Nazionale, le Forze dell’Ordine, le Forze Armate, i lavoratori dei servizi pubblici essenziali e molti altri ancora. Hanno illuminato e guidato con la loro dedizione e il loro senso dello Stato tutti gli sforzi degli italiani che sono rimasti a casa. È a loro che in questa serata va il mio grande ringraziamento.

Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della serata “Grazie a nome di tutti”, organizzata dalla Polizia di Stato in Piazza del Viminale a ringraziamento del personale sanitario.