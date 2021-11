CIA (FDI) * VISITA BIBLIOTECA SAN BERNARDINO – TRENTO: « UN PATRIMONIO DA TUTELARE E FARE CONOSCERE, COMPRENDE PIÙ DI 30 MILA EDIZIONI ANTICHE »

Visita alla Biblioteca di San Bernardino di Trento, Cia (FdI): “Un patrimonio da tutelare e far conoscere”.

Nella giornata di mercoledì ho avuto il piacere di partecipare ad una visita guidata della Biblioteca di San Bernardino di Trento, la cui presenza è attestata da note manoscritte su alcuni volumi sin dal 1494.

Il patrimonio della biblioteca supera i 220.000 volumi e comprende più di 30.000 edizioni antiche (precedenti al XIX secolo) tra le quali gli oltre 300 incunaboli e 3.600 edizioni del Cinquecento.

Al termine della visita guidata nella sala antica – risalente alla metà del XVIII secolo – in cui ci hanno mostrato alcuni dei volumi e manoscritti più particolari contenuti nel patrimonio librario, abbiamo avuto l’opportunità di visitare la pinacoteca, allestita presso le sale della “Toresela Madruzzo”, che contiene alcune opere di artisti locali provenienti dal Convento francescano di Cavalese.

La Biblioteca e il Convento di San Bernardino, grazie al grandissimo lavoro di conservazione, studio e restaurazione svolto nei secoli dai Frati Minori sui testi afferenti i più diversi temi: dalla spiritualità al franscescanesimo, passando per la teologia, la storia e le tradizioni locali, rappresenta un unicum nel suo genere.

Immerso nella maestosità della sala antica, mi è tornato in mente quella volta in cui Umberto Eco raccontò di come coloro che visitavano la sua biblioteca – composta di oltre 30 mila volumi – si dividessero in due categorie: coloro che rimanevano stupiti e gli chiedevano quanti ne avesse letti, e coloro, una minoranza a dire la verità, che riuscivano a comprendere il reale valore della sua libreria privata: non era una sorta di appendice per incrementare il proprio ego, ma un vero e proprio strumento di ricerca.

Consigliere Claudio Cia

Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Trentino