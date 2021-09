ITALIA NOSTRA – TRENTO * ” CITTÀ SOSTENIBILI “: « LA CONFERENZA STAMPA IN VIA OSS MAZZURANA, GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE ALLE 11.00 »

Giovedì 16 settembre alle 11, presso la sede d’Italia Nostra a Trento, via Oss Mazzurana, 54, si terrà una conferenza stampa di presentazione dell’assemblea annuale della sezione, che si terrà la mattina di sabato 18 settembre presso il MUSE. L’assemblea di quest’anno sarà dedicata a un argomento di grande rilevanza: Città e sostenibilità.

Si discuterà, cioè, del ruolo degli insediamenti umani nell’equilibrio ecologico e nel cambiamento climatico.

La mattina di sabato 18 settembre la sezione trentina d’Italia Nostra terrà presso il MUSE la sua assemblea annuale. Come tradizione, esaurita la prima parte dedicata agli aspetti interni (che includeranno anche il rinnovo del Consiglio direttivo), dedicheremo la seconda parte della mattina (con inizio alle 10:45) a un tema emergente. Quest’anno, il rapporto tra città e sostenibilità.

Il ruolo degli insediamenti umani sugli equilibri ecologici del pianeta – al netto delle attività produttive – è spesso sottostimato e frainteso. Un’irrazionale ostilità verso gli insediamenti urbani in favore di quelli suburbani (anche nella nostra provincia) ha enormemente aggravato il problema e oggi, nel solco d’un pregiudizio ormai secolare, si rischia che sotto l’etichetta “green” si promuovano interventi e politiche che ostacolano il ripristino dell’equilibrio ecologico, invece di favorirlo.

Italia Nostra nasce per proteggere la città storica dalle disastrose follie di un’urbanistica pseudo‐ scientifica e di un’architettura autoreferenziale, di cui gli insediamenti recenti forniscono un vasto catalogo. Ma se vogliamo dare un futuro a questo pianeta, non basta proteggere la città storica, bisogna correggere radicalmente i modelli insediativi che ci ostiniamo a replicare: non sarà certo il “bosco verticale” o l’ennesima versione della “città giardino” a garantire la sostenibilità degli insediamenti umani.

La città compatta – fatta di strade, isolati, cortine edilizie, piazze e giardini – offre le migliori performance sotto ogni profilo, con rilevanti margini di miglioramento tecnologico. Ma su di essa grava ancora un tabù culturale che ne interdice la riproposizione sollevando lo storicistico stigma dell’anacronismo.

La nostra assemblea non pretende certo di deviare il mainstream ideologico, ma non possiamo nemmeno rimanere inerti, nel momento in cui, forse, il tema della sostenibilità potrebbe finalmente essere preso in seria considerazione.

Parteciperanno all’assemblea in qualità di relatori:

Beppo Toffolon, Presidente della sezione Trentina d’Italia Nostra (Cos’è una città sostenibile) Giorgio Tecilla, Dirigente unità di missione urbanistica, PAT (Il consumo di suolo in Trentino)

Lorenzo Giovannini, Ricercatore presso il Dicam dell’Università di Trento

(Clima locale e clima globale: il ruolo degli insediamenti umani nel cambiamento climatico)