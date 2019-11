LA 7 – “ L’ARIA CHE TIRA “ * CRISI DI GOVERNO: DI MAIO SU SALVINI, « QUELLA DELLA LEGA è STATA LA DIMOSTRAZIONE DI SLEALTà PIù GRANDE CHE CI SIA MAI STATA » (LINK VIDEO)

Luigi Di Maio su Matteo Salvini e la crisi di governo: “Quella della Lega è stata la dimostrazione di slealtà più grande che ci sia mai stata.”Luigi Di Maio (ministro degli Esteri) contro Matteo Salvini: “Quando fai cadere il governo perché hai scelto di avere più poltrone in Parlamento piuttosto che fare una Legge di Bilancio per evitare l’aumento dell’Iva, stai dimostrando che non sei una persona di parola e che pensa agli affari del proprio partito”.

