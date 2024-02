ITALIA NOSTRA * RAI 3 – REPORT (4/2 – 20.55) – CICLOVIA GARDA: « ESTRATTO DA VIDEO RAI, ” NEL TRATTO TRENTINO STRUTTURA INSOSTENIBILE MA FUGATTI NON HA INTENZIONE DI CEDERE » (VIDEO)

17.19 - sabato 3 febbraio 2024

Domani sera andrà in onda su Rai 3 il servizio di Report sulla Ciclovia del Garda. Da vedere per capire il disastro che comporterebbe!

Manuela Baldracchi

Presidente Italia Nostra sezione trentina

Garda, dopo il ponte sospeso ecco un altro maxi progetto: la ciclovia. Il ponte sospeso a Costermano sul Garda non si farà più ma per il lago è già in cantiere un altro maxi progetto: la ciclovia. L’opera coinvolge i tre territori intorno al lago: Lombardia, Veneto e provincia di Trento.

L’idea è quella di un unico anello che congiunga il lago e che si possa percorrere senza scendere dalla bici ma i costi originari stanno lievitando a dismisura perché in alcuni tratti è necessario proteggere la pista dai frequenti crolli (due frane solo tra metà dicembre e l’inizio dell’anno).

Gli ambientalisti sostengono che nel tratto trentino una struttura a sbraccio sul lago sia insostenibile sia a livello paesaggistico, che economico, che ambientale, ma il presidente Fugatti non ha intenzione di cedere.

Ne parliamo a #Report domenica alle 20.55 su #Rai3

