PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PERSONALE SCOLASTICO: « IL PIANO SCUOLA 2021-2022 PREVEDE L’ASSEGNAZIONE DI 70 DOCENTI, PER 1.260 ORE »

Stabiliti i criteri per la ripartizione della dotazione organica aggiuntiva del personale scolastico per l’anno scolastico 2021/2022.

La Giunta provinciale ha approvato ieri Il Piano scuola 2021/2022 ed ha contestualmente stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse aggiuntive in termini di personale scolastico, previste al fine di garantire la scuola in presenza, anche negli scenari emergenziali. Al cosiddetto “organico potenziato” di accompagnamento all’avvio dell’anno scolastico, già previsto in precedenza, il Piano approvato ieri, affianca un ulteriore intervento da parte della Provincia, a sostegno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e secondo ciclo di istruzione, attraverso l’assegnazione di ulteriore organico aggiuntivo che è stato così definito: fino a 70 unità per la funzione docente, fino a 50 unità per il personale ATA e fino a 70 unità di personale non scolastico assegnato a supporto delle attività di vigilanza degli studenti e di sanificazione ambientale.

Nello specifico il Piano prevede:

l’assegnazione di 70 docenti, per un totale di 1260 ore, di cui il 75% è destinato al primo ciclo e il 25% al secondo ciclo. Queste risorse saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di due parametri: il numero complessivo studenti iscritti ai corsi diurni e il numero medio di alunni per classe.

Vengono inoltre attribuite 50 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un totale di 1800 ore , di cui il 75% è destinato al primo ciclo e il 25% al secondo ciclo. Tale assegnazione verrà effettuata in via principale sulla figura del collaboratore scolastico, tenuto conto delle maggiori necessità di pulizia, sanificazione e sorveglianza in capo alle istituzioni scolastiche. Il monte ore spettante a ciascuna istituzione è ripartito per il Primo ciclo sulla base di due parametri: il numero complessivo studenti e il numero di plessi/sedi scolastiche; mentre per il Secondo ciclo il criterio di ripartizione viene stabilito in base al numero complessivo di studenti iscritti ai corsi diurni.

Il Piano prevede infine l’assegnazione di 70 unità di personale non scolastico per attività di sorveglianza e sanificazione, la cui ripartizione viene effettuata tenuto conto del numero complessivo degli studenti per ciascuna istituzione scolastica.

L’assegnazione aggiuntiva di personale avrà durata dal 13 settembre al 22 dicembre 2021.