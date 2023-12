TIM *SPARKLE: « PROROGATO IL TERMINE, PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA VINCOLANTE »

19.13 - giovedì 14 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha ricevuto un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’operazione di cessione di Sparkle.

Il CdA ha deliberato all’unanimità di prorogare a fine gennaio 2024 il termine concesso a Optics Bidco, società controllata da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (“KKR”), per completare le attività di due diligence e formulare un’offerta finale.

Nel corso della riunione il Consiglio ha altresì svolto una discussione preliminare sull’ipotesi di presentazione da parte del Consiglio stesso di una lista di candidati al nuovo CdA. A questo proposito il Presidente Rossi ha comunicato di non intendere presentare una propria candidatura, ritenendo che la sua esperienza di oltre quattro anni in TIM debba avviarsi naturalmente a conclusione con la scadenza del mandato.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di modificare il calendario societario 2024 precedentemente pubblicato, per prevedere che il piano industriale 2024-2026 venga approvato nella riunione consiliare del 6 marzo, con tenuta del Capital Market Day il giorno successivo.

***

Si riporta di seguito il Calendario societario 2024 aggiornato.

14 febbraio – Consiglio di Amministrazione per l’esame dei dati preconsuntivi 2023

6 marzo – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e del piano industriale 2024-2026

7 marzo – Capital Market Day

23 aprile – Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023

15 maggio – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2024

31 luglio – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2024

13 novembre – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2024

Le conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria si svolgeranno, di norma, il giorno successivo alla riunione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Eventuali variazioni delle date sopra indicate saranno comunicate senza indugio.